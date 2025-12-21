Rusia desmiente la preparación de una reunión trilateral con Ucrania y EE. UU.

El Kremlin desmintió este domingo la preparación de una reunión trilateral con Kiev y Washington, cuando prosiguen las conversaciones en Miami sobre la manera de acabar con el conflicto de Ucrania, que pronto entrará en su quinto año.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el sábado que Washington había propuesto organizar un encuentro trilateral, lo que habría supuesto las primeras negociaciones cara a cara entre Moscú y Kiev en medio año.

"Por el momento, nadie ha hablado seriamente de esta iniciativa y, que yo sepa, no se está preparando", dijo a la prensa el asesor diplomático de la presidencia rusa, Yuri Ushakov, citado por las agencias de noticias rusas.

Tras revelar la propuesta tripartita de Estados Unidos, Zelenski dijo a los periodistas que no estaba "seguro de que vaya a surgir algo nuevo" de ella e instó a Estados Unidos a aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra.

Sin embargo, el líder ucraniano se mostró más optimista el domingo. Señaló que las conversaciones "constructivas" entre los negociadores estadounidenses, europeos y ucranianos avanzaban "a un ritmo bastante rápido", aunque reconoció que "mucho depende de si Rusia siente la necesidad real de poner fin a la guerra".

"Lamentablemente, las señales que provienen de Rusia siguen siendo negativas: ataques a lo largo del frente, crímenes de guerra rusos en las zonas fronterizas y continuos ataques contra nuestra infraestructura", publicó Zelenski en X.

- Enviado ruso en EE. UU. -

El enviado ruso Kirill Dmitriev llegó el sábado a Miami, donde delegaciones ucranianas y europeas están reunidas desde el viernes para negociar bajo la mediación del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el año del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

Dmitriev "regresará a Moscú, presentará su informe y discutiremos qué hacer a continuación", afirmó el asesor del Kremlin.

Ante la prensa, Ushakov también aseguró que "no vio" la nueva propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, elaborada después de un encuentro entre Washington y los enviados ucranianos y europeos.

Estados Unidos propuso un plan para terminar la guerra hace más de un mes. Pero el texto inicial, percibido por Ucrania y sus aliados europeos como demasiado favorable a las demandas del Kremlin, ha sido desde entonces revisado tras consultas con Kiev.

Los detalles de la nueva versión no se conocen. Según Zelenski, implica concesiones territoriales por parte de Ucrania un cambio de garantías de seguridad occidentales.

- ¿Llamada entre Putin y Macron? -

La última vez que los enviados ucranianos y rusos mantuvieron conversaciones directas oficiales fue en julio en Estambul.

La participación de rusos y europeos en las conversaciones de este fin de semana en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que los norteamericanos mantuvieron negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares.

Pero las relaciones extremadamente tensas entre ambas partes han sembrado dudas sobre las perspectivas de conversaciones directas entre Ucrania y Rusia.

Moscú no ve con buenos ojos la participación de los aliados europeos de Kiev, ya que la considera un obstáculo para la paz.

Sin embargo, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista publicada el domingo, Putin expresó su disposición a hablar con su par francés, Emmanuel Macron, sobre el conflicto.

Macron mantuvo varias conversaciones telefónicas con Putin en los meses previos al conflicto y durante los primeros meses de la invasión, en un intento por involucrar al veterano líder del Kremlin.

Putin ha "expresado su disposición a entablar un diálogo con Macron", declaró Peskov a la agencia estatal de noticias RIA Novosti. "Por lo tanto, si existe voluntad política mutua, esto solo puede valorarse de forma positiva", añadió.

La oficina de Macron afirmó que la disposición al diálogo manifestada por Putin era "bienvenida".

Las tropas rusas han acelerado este año sus conquistas en el frente ucraniano, donde controlan aproximadamente el 19% del territorio.

"En la última semana, Rusia ha lanzado aproximadamente 1.300 drones de ataque, casi 1.200 bombas aéreas guiadas y 9 misiles de diversos tipos contra Ucrania", escribió Zelenski en X.

La región de Odesa y el sur del país han sido "los más afectados", añadió.

Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, describiéndola como una "operación militar especial" para desmilitarizar el país y evitar la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Kiev y sus aliados europeos afirman que la invasión, la mayor y más mortífera en el suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, supone una apropiación ilegal de territorio sin provocación previa.