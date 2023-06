Rusia continúa atacando pese a revuelta de Wagner, dicen soldados ucranianos

26 de junio de 2023, 5:32 AM

Ucrania | La rebelión del grupo paramilitar ruso Wagner no afectó mucho los combates alrededor de la localidad de Bajmut en el este de Ucrania, afirmaban los soldados ucranianos que regresaban del frente en la noche del domingo.



La AFP estuvo con numerosos soldados que regresaban heridos del campo de batalla y el médico que los atendía, quien dijo que el número de pacientes aumentó en los últimos días.



"La mayoría de los militares entienden muy bien que el circo de Rusia sigue aquí. No se van. Siguen en las mismas posiciones", declaró Nazar, un soldado de 26 años en una estación de servicio.



Bajmut fue casi enteramente capturada por Rusia semanas atrás, un logro atribuido en gran parte al grupo Wagner. Los combates siguen en áreas vecinas.



Una rebelión armada del jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien el viernes prometió deponer al mando militar ruso, generó la mayor crisis política en décadas en Rusia.



Prigozhin ordenó el fin de semana a sus fuerzas tomar un cuartel militar clave en el sur de Rusia y marchar a Moscú, pero luego, después de alcanzar un acuerdo con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ordenó replegarse a sus hombres.



La situación sorprendió y desconcertó dentro y fuera de Rusia.



Nazar, como otros, sugiere que la publicidad en torno a la acción de Wagner pretendía engañar a las fuerzas ucranianas.



"Rusia busca cualquier cosa para sacarnos de control", incluso con "noticias falsas" en redes sociales, aseguró Nazar.



"Acabamos de llegar de Bajmut, podemos decir que los combates continúan tanto en la zona de Klishchiivka como en Bajmut", dijo. "Rusia continúa atacando hoy como lo hacía ayer", insistió.



Otro soldado que no se identificó y que ha combatido en la zona durante seis meses, dijo que las tropas de Wagner siguen luchando, así como las unidades Tormenta Z, que utilizan a prisioneros y también están bajo el mando de Prigozhin.



"Algunos grupos pequeños (de rusos) dejaron sus posiciones", indicó Oleksandr, otro soldado que regresaba de Bajmut.



Aseguró que para Ucrania, el combate avanza "acorde con los planes".



"Cerdos rusos"