Rusia cometió "crímenes contra la humanidad" al deportar a niños ucranianos, según ONU

Una investigación de Naciones Unidas acusó el martes a Moscú de cometer crímenes contra la humanidad por la deportación y el traslado forzoso de niños de Ucrania a Rusia.

"Las pruebas recopiladas llevan a la comisión a concluir que las autoridades rusas han cometido crímenes contra la humanidad por deportación y traslado forzoso, así como por desaparición forzada de niños", afirmó en un informe la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, creada por mandato de la ONU.

La deportación de niños ucranianos es precisamente el motivo esgrimido en 2023 por la Corte Penal Internacional (CPI) para emitir una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

La comisión de la ONU fue creada en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos del organismo multilateral, para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos, las violaciones del derecho internacional humanitario y los delitos conexos cometidos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En su informe, los investigadores concluyeron que las autoridades rusas habían "deportado y trasladado ilegalmente a niños" y que habían "retrasado indebidamente su repatriación".

Además, las medidas adoptadas con respecto a los niños deportados o trasladados "violaron el derecho internacional humanitario" y no se guiaron por el interés superior del niño, subraya la comisión.

Hasta ahora, la comisión confirmó la expulsión o el traslado de 1.205 niños, pero indica que las autoridades rusas han "deportado o trasladado a miles de niños de las zonas que ocupaban en Ucrania".

La cuestión es muy delicada en Ucrania y sigue estando en el centro de las negociaciones de un posible acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

Según Kiev, cerca de 20.000 niños ucranianos fueron trasladados por la fuerza a Rusia o a los territorios ocupados por Rusia desde el inicio de la invasión en 2022.

Rusia asegura que trasladó a algunos niños ucranianos de sus hogares u orfanatos para protegerlos de las hostilidades.

Sin embargo, la comisión subraya que el derecho internacional humanitario exige que las evacuaciones sean "temporales y motivadas por razones imperiosas de salud, atención médica o seguridad".

Según los investigadores, el 80% de los niños expulsados o trasladados en los casos examinados por la comisión no regresaron a sus hogares, ya que las autoridades rusas no establecieron un sistema que facilite su regreso.

El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, ya anunció la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso por el crimen de guerra de "deportación ilegal" de niños ucranianos desde que empezó la invasión.

"Los crímenes se cometieron presuntamente en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022. Existen motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual", argumentó la CPI.







