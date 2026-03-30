Rusia celebra llegada de petrolero ruso a Cuba

El Kremlin celebró la llegada a Cuba de un petrolero ruso sometido a sanciones, a pesar del bloqueo impuesto por Washington al suministro de combustible de la isla comunista aliada de Moscú.

"Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que ya haya llegado", declaró en su rueda de prensa diaria Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, a propósito del buque Anatoly Kolodkin, cargado con 730.000 barriles de crudo.

Según el sitio especializado MarineTraffic, el petrolero remontaba este lunes (30.03.2026) por la mañana la costa cubana en dirección al puerto de Matanzas, pero la plataforma no dejaba claro por el momento si había atracado en algún puerto.

"En estos momentos el barco espera su descarga en el puerto de Matanzas" a unos 100 kilómetros de La Habana, señaló, sin embargo el comunicado del Ministerio de Transportes de Rusia, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, diera el visto bueno a la llegada del suministro de petróleo ruso.

Un segundo petrolero estaría en camino

Peskov admitió que esta autorización había sido abordada "con antelación" durante los contactos con representantes de la Casa Blanca. Rusia había enviado por última vez petróleo a la isla en febrero de 2025, cuando suministró al régimen castrista 100.000 toneladas de crudo. Varios barcos rusos pertenecientes a la conocida como 'flota fantasma' han sido apresados en alta mar por guardacostas occidentales.

Pero el diario Financial Times informó a mediados de marzo que Moscú había enviado incluso un segundo petrolero, 'Sea Horse' con unas 27.000 toneladas de combustible, con destino a la isla caribeña.

Rusia es un estrecho aliado de La Habana y ha criticado a Washington por bloquear los suministros de combustible a la isla. "Rusia considera su deber dar un paso al frente y proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos", declaró Peskov.

Primer petrolero autorizado por Trump desde enero

Este cargamento de petróleo sería el primero que llega a La Habana desde principios de enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al líder venezolano y aliado de Cuba, Nicolás Maduro.

Su salida privó a Cuba de su principal proveedor de petróleo y desencadenó una crisis energética en la isla, que ha disparado los precios del combustible y ha provocado apagones diarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que no tenía "ningún problema" con que Rusia enviara petróleo a la isla. "Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar", dijo a periodistas mientras regresaba a Washington desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Las autoridades estadounidenses levantaron por espacio de un mes las sanciones contra el petróleo en tránsito que hubiera partido de su puerto antes del 12 de marzo. Con todo, Washington prohibía dicho suministro en el caso de Cuba, Irán y Corea del Norte.

Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero que amenazaba con aranceles a quien suministrara petróleo a Cuba, a la que el Kremlin prometió ayuda humanitaria para superar la crisis.

Semanas de alivio a la grave crisis energética de Cuba

Según las estimaciones de la prensa, el cargamento de hoy debería servir para satisfacer durante varias semanas las necesidades de la isla caribeña, sumida en una grave crisis energética reforzada por el bloqueo impuesto por Washington.

La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.