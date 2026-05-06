Rusia ataca a Ucrania en pleno alto el fuego unilateral
Rusia persiste con sus bombardeos pese al alto el fuego unilateral anunciado por el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. Kiev reporta ataques en diferentes zonas y acusa a Putin de rechazar la paz.
Ucrania acusó a Rusia de un nuevo ataque el miércoles (06.05.2026), un día después de que bombardeos rusos causaran al menos 28 muertos y de que entrara en vigor a medianoche un alto el fuego que Kiev había anunciado de forma unilateral.
En Ucrania sonaron alertas en varias regiones y las autoridades de Zaporiyia informaron a primera hora del miércoles de un ataque contra una instalación industrial.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el lunes esa tregua de duración indefinida en respuesta a otro cese al fuego que su homólogo ruso, Vladimir Putin, anunció para las celebraciones de la victoria contra la Alemania nazi, el 9 de mayo.
Habrá una respuesta recíproca
Moscú no respondió ni aceptó la tregua propuesta por Ucrania.
El líder ucraniano, que reclama recurrentemente un alto el fuego prolongado, subrayó, sin embargo, que Kiev responderá "de manera recíproca" a cualquier violación de su tregua.
Rusia lanzó un total de "108 drones y tres misiles", según el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga.
"Esto demuestra que Rusia rechaza la paz y que sus falsos llamamientos a un alto el fuego el 9 de mayo no tienen nada que ver con la diplomacia. A Putin solo le importan los desfiles militares, no las vidas humanas", dijo el ministro en X.