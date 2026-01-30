Rusia ataca a Ucrania con un misil y 111 drones tras el anuncio de una tregua energética

Rusia ha lanzado desde la pasada noche de ayer, jueves (29.01.2026), contra Ucrania un misil balístico y 111 drones de larga distancia de distintos tipos. Este nuevo ataque aéreo que se produce horas después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara un acuerdo verbal con su homólogo ruso,Vladimir Putin, en el que este último se comprometió a detener durante una semana los bombardeos contra infraestructuras ucranianas.

En el balance del ataque ofrecido por la Fuerza Aérea ucraniana no se especifica cuál ha sido el objetivo de los drones y el misil lanzados por Rusia, pero según las informaciones en tiempo real publicadas durante la noche por este componente del Ejército ucraniano, prácticamente todos los drones han ido dirigidos a regiones ucranianas fronterizas con Rusia o a zonas cercanas al frente.

Según el parte de la Fuerza Aérea, 80 de los drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas y otros 25 y el misil balístico impactaron en quince localizaciones de Ucrania no especificadas.

Trump dijo el jueves que le había pedido a Putin por teléfono que no bombardeara Kiev u otras ciudades y pueblos ucranianos durante una semana debido al frío "extraordinario" que se espera en el país atacado por Rusia en los próximos días. Las temperaturas se espera que bajen de los 25 grados negativos en ciudades como Kiev, donde millones de personas estuvieron sin luz y calefacción durante días por los ataques masivos rusos a la energía de este año.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció a Trump su iniciativa y dijo que espera que suponga el cese de los ataques a Ucrania. Zelenski reveló que la posibilidad de una tregua energética se abordó durante los contactos trilaterales de paz entre ucranianos, rusos y estadounidenses que tuvieron lugar la semana pasada en Emiratos y que volverán a celebrarse este domingo.



