Rusia aprueba ley que prohíbe la adopción de niños por personas transgénero

Moscú, Rusia | Los diputados de Rusia aprobaron el viernes por abrumadora mayoría una ley que prohíbe las transiciones de género y, en particular, la adopción de niños por transexuales, en pleno giro ultraconservador de la sociedad rusa, sobre todo tras la ofensiva en Ucrania.



"Esta decisión protege a nuestros ciudadanos, a nuestros niños", declaró en Telegram el presidente de la Cámara Baja del Parlamento (Duma), Viacheslav Volodin.



Los cambios de estado civil, las operaciones quirúrgicas para reasignación de sexo y los tratamientos hormonales se habían hecho accesibles en Rusia tras la caída de la Unión Soviética.



En un comunicado publicado el viernes, la Duma precisa que el texto prohíbe "toda intervención médica" para las reasignaciones de género, en particular las operaciones quirúrgicas y las terapias hormonales. También queda prohibido el cambio de sexo en los documentos de identidad.



El texto prevé excepciones, bajo evaluación de una comisión especial, que permiten esas intervenciones quirúrgicas en casos de "anomalías congénitas" en niños durante la formación de sus genitales.



Los matrimonios en los que intervenga una persona transgénero serán "anulados" después de la entrada en vigor de la ley, precisa la Duma.



Las personas transgénero también tendrán prohibido tener hijos o adoptarlos en Rusia. El vicepresidente de la Duma y ponente del proyecto de ley, Piotr Tolstoi, dijo que esta medida no es retroactiva y que las personas transgénero rusas que ya han adoptado niños no perderán la custodia.



El proyecto de ley fue aprobado en tercera y última lectura. Ahora debe ser validado por la Cámara Alta del Parlamento, el Consejo de la Federación, y luego firmado por el presidente Vladimir Putin para entrar en vigor, etapas que son generalmente simples formalidades.



Desde que se inició la ofensiva contra Ucrania, las autoridades han multiplicado las medidas conservadoras, especialmente contra los LGTB+, argumentando que quieren eliminar comportamientos que consideran desviados e importados de Occidente.



"Enemigos del pueblo"