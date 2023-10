Rumanía debate qué hacer con su creciente población de osos

23 de octubre de 2023, 5:38 AM

"Fue sorprendente, fue algo increíble", exclamó Mike, un turista de Israel que no reveló su nombre completo y se dirigía al lago volcánico de Saint Anne, en Transilvania.

"Nada romántico"

"Creo que Europa ve a Rumanía no solo como una especie de santuario, sino como un museo donde todo debe mantenerse intacto", sostuvo Korodi, un exministro del Medio Ambiente que critica la falta de ayuda de Bruselas.

"Hay mucho romanticismo en esta situación cuando el día a día con los osos no es nada romántico", agregó.

Barna Tanczos, el exministro del Medio Ambiente que impulsó la iniciativa, advirtió que si no matan más osos, terminarán rondando las calles de Bucarest o "bañándose en el Delta del Danubio".

El proyecto causó la ira de los ambientalistas, que temen que las cuotas sean usadas para la caza deportiva y para matar a los osos grandes y viejos que no causan problemas.

No muy lejos de Miercurea Ciuc está el poblado turístico montañoso de Baile Tusnad, que busca cómo lidiar mejor con los osos.

"Debemos entender que los osos no van a desaparecer de esta zona. Pero si el oso no se siente seguro, no se queda en el pueblo", dijo a AFP el biólogo Imecs Istvan.