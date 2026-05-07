Rubio llega al Vaticano para hablar con el papa León XIV

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se encuentra este jueves (07.05.2026) en el Vaticano para hablar con el papa León XIV, e intentar aliviar las tensiones entre Washington y el Vaticano, al tiempo que promueve los intereses del presidente Donald Trump.

El secretario de Estado llegó al palacio apostólico, en la Santa Sede, semanas después de las duras críticas de Trump al jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo por su postura antiguerra.

"Vamos a escucharlo"

Rubio, que es católico, intentó aplacar la disputa antes de la audiencia privada, que será seguida por una reunión con el secretario de Estado del Vaticano y número dos de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.

"Vamos a escucharlo", dijo Parolin el miércoles a periodistas, tras aclarar que la cita se realiza por iniciativa de Washington.

Será "una conversación sincera", apuntó por su lado esta semana el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch.

Cuba entre los temas

La Santa Sede ha tenido un papel activo en la diplomacia en torno a Cuba. Rubio, de origen cubano, ha encabezado a su vez los esfuerzos de Washington por presionar al gobierno comunista de la isla.

León XIV también es un conocedor de América Latina después de pasar dos décadas como misionero en Perú, donde obtuvo la nacionalidad.



