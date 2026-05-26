Rubio dice que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto "de una forma u otra"

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto "de una forma u otra".

El brent sube más del 2 %, hasta los 98 dólares, tras los ataques de EEUU a Irán

China pide respetar el alto el fuego tras nuevos ataques de EE.UU. en Irán

Los países del Golfo "no servirán más de escudo a las bases de EE. UU.", afirma líder supremo iraní

Guardianes de Irán afirman derribo de un dron de EE. UU. que ingresó a su espacio aéreo

Israel dice que ha bombardeado más de un centenar de objetivos en el este y sur del Líbano

Estados Unidos ataca sitios de misiles en Irán

Israel dice que ha bombardeado más de un centenar de objetivos en el este y sur del Líbano

El Ejército de Israel aseguró este martes (26.05.2026) haber bombardeado durante la noche más de 100 objetivos en el este y sur del Líbano, asegurando que correspondían a "infraestructuras" de la milicia chií Hezbolá.

Muchos de estos ataques recayeron en el Valle de la Bekaa, este del Líbano, mientras que, en el sur, el Ejército dijo que "más de 90 almacenes de medios de combate, cuarteles generales, puestos de observación" fueron atacados.

Estos crecientes ataques se producen de forma paralela a una nueva orden emitida por el Comando del Frente Interno, el brazo militar israelí encargado de dar directrices de seguridad a la población civil, restringiendo las aglomeraciones multitudinarias en las comunidades del norte de Israel, próximas a la frontera con el Líbano.

Desde las 6:00 horas de esta mañana hasta al menos las 20:00 hora local, no podrán reunirse allí grupos de más de 200 personas en espacios cerrados (hasta ahora el límite era 600) y 50 personas al aire libre (antes hasta 200).

Pese a que el Líbano e Israel mantienen actualmente en Washington las primeras negociaciones directas en décadas con el fin de alcanzar una salida negociada a esta última guerra, iniciada el pasado 2 de marzo tras el ataque a Irán, por el momento tan solo se ha acordado un alto el fuego que carece de aplicación práctica.

También esta mañana, el Ejército israelí volvió a emitir órdenes de evacuación forzosa contra la ciudad de Nabatieh (sur), e urgió a la población a desplazarse al norte del río Zahrani.

Al menos 3.185 personas han muerto y otras 9.633 resultaron heridas en ataques y bombardeos israelíes desde el 2 de marzo, los cuales no cesan pese al alto el fuego en vigor. (efe, afp).Rubio dice que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto "de una forma u otra"Estados Unidos ataca sitios de misiles en Irán

Guardianes de Irán afirman derribo de un dron de EE. UU. que ingresó a su espacio aéreo

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán nunció este martes (26.05.2026) que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense MQ-9 y dispararon contra un caza F-35 y otro avión no tripulado tras haber violado su espacio aéreo, después de que Washington informara de ataques contra posiciones en el sur de Irán.

“Las unidades de defensa aérea de la Guardia Revolucionaria, en defensa del espacio territorial de nuestro país y tras un preciso monitoreo de inteligencia, identificaron y derribaron un dron MQ-9”, señaló el departamento de relaciones públicas del cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según el documento, además del dron MQ-9, un avión no tripulado RQ-4 y el caza F-35 violaron el espacio aéreo iraní en la región del golfo Pérsico y huyeron después de que las fuerzas de la Guardia dispararan contra ellos.

La Guardia Revolucionaria advirtió sobre cualquier violación del alto el fuego por parte de EE. UU. y consideró “legítimo y definitivo” su derecho a una respuesta recíproca.

Horas antes, el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) había informado de ataques “en defensa propia” en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes, sobre los que las autoridades iraníes aún no se han pronunciado.

Los hechos se han producido justo cuando Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran en Catar para tratar dicho acuerdo que, según las filtraciones a la prensa, incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior. (efe, afp, rtr).

Los países del Golfo "no servirán más de escudo a las bases de EE. UU.", afirma líder supremo iraní

El líder supremo de Irán,Mojtaba Jamenei, avisó este martes (26.05.2026) que los países de la región no podrán servir en el futuro como plataforma segura para las bases de Estados Unidos, en un comunicado difundido por la televisión estatal.

"Lo que está claro es que las manecillas del tiempo no volverán atrás, y que los países de la región no servirán más de escudo para las bases norteamericanas", dijo Jamanei, que no ha aparecido en público desde que en marzo sucedió en el cargo a su padre Alí, asesinado el 28 de febrero en el primer día de la ofensiva israeloestadounidense.

En su comunicado difundido con motivo de la festividad musulmana del Sacrificio (Aid al Adha), Jamenei afirmó que Estados Unidos está perdiendo influencia en el Golfo, "alejándose cada día que pasa del estatus que tenía". (afp, efe, rtr))

China pide respetar el alto el fuego tras nuevos ataques de EE.UU. en Irán

China pidió este martes (26.05.2026) respetar los compromisos de alto el fuego y mantener la vía del diálogo tras los nuevos ataques lanzados por Estados Unidos contra objetivos iraníes, en medio de las negociaciones en curso para tratar de cerrar un acuerdo entre Washington y Teherán.

En rueda de prensa, la portavoz de Exteriores Mao Ning instó a las partes implicadas a "cumplir los compromisos de alto el fuego", resolver las disputas por medios pacíficos y continuar buscando una solución mediante el diálogo y la negociación que tenga en cuenta las "preocupaciones razonables" de todas las partes.

La portavoz agregó que China seguirá promoviendo el alto el fuego, la desescalada y la paz en Oriente Medio, y reiteró la disposición de su país a desempeñar un papel "constructivo" en una solución política y diplomática sobre la cuestión nuclear iraní.

Estas declaraciones llegan después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaran este lunes nuevos ataques contra objetivos militares en el sur de Irán, en una operación que Washington calificó como una acción en "defensa propia" para proteger a sus tropas ante amenazas de fuerzas iraníes. (efe, afp).

El brent sube más del 2 %, hasta los 98 dólares, tras los ataques de EEUU a Irán

El barril de petróleo brent para entrega en julio subió este martes (26.05.2026) en más del 2 %, hasta los 98 dólares, ante las renovadas dudas del mercado sobre los avances en las negociaciones de paz en Oriente Medio, después de que se haya conocido que Estados Unidos ha atacado a Irán.

A las 5:00 GMT de este martes, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 2,33 %, hasta los 98,38 dólares el barril.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, también sube el 2,37 %, hasta los 92,03 dólares el barril.

El precio del petróleo rebota así este martes tras bajar con fuerza la víspera. El brent descendió el lunes un 7,15 %, hasta situarse en los 96 dólares al cierre de la sesión (su nivel más bajo desde el pasado 20 de abril), animado por los supuestos avances hacia un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ese día que las negociaciones "avanzan favorablemente" tras los contactos del fin de semana para desbloquear el estrecho de Ormuz, aunque advirtió en su red social Truth Social de que "solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto". (efe, afp).

Rubio dice que el trato con Irán sigue negociándose pero "tomará días" tras nuevos ataques

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó este martes (26.05.2026) que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto "de una forma u otra" y que las negociaciones con Irán continúan, aunque resolver las discrepancias del borrador inicial tomará "unos días".

"Va a tomar un par de días llegar a un acuerdo, incluso en los desacuerdos sobre una palabra o una frase. Así que tendremos que trabajar en eso. Pero o va ser un buen trato o no va a haber ninguno", señaló Rubio a los periodistas en la ciudad india de Jaipur.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que este martes se mantuvieron conversaciones en Catar, tras la llamada que el presidente Donald Trump sostuvo el fin de semana con varios líderes regionales y que, según Rubio, permitió fijar una alineación sólida sobre el documento preliminar.

Sin embargo, Rubio advirtió de que la situación en el estrecho de Ormuz es insostenible y sostuvo que cualquier eventual acuerdo con Teherán deberá garantizar de inmediato el libre tránsito por esa vía.



