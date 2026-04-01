Rubio dice que EE. UU. deberá "reexaminar" relación con OTAN

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes (31.03.2026) que Washington "va a tener que reexaminar" su relación con la OTAN cuando la guerra contra Irán haya concluido.

"Creo que no hay duda de que, lamentablemente, una vez concluido este conflicto, vamos a tener que reexaminar esa relación. Vamos a tener que reevaluar el valor de la OTAN dentro de esa alianza para nuestro país", dijo el secretario de Estado en declaraciones a Fox News.

Rubio dijo que había sido "uno de los defensores más firmes de la OTAN" mientras estuvo en el Senado de Estados Unidos porque "le veía un gran valor".

Gran parte de ese valor residía en tener bases militares en Europa que permitieran a las fuerzas armadas estadounidenses "proyectar poder en diferentes partes del mundo", afirmó Rubio.

"Si ahora hemos llegado a un punto en el que la alianza de la OTAN significa que no podemos usar esas bases, que de hecho ya no podemos usar esas bases para defender los intereses de Estados Unidos, entonces la OTAN es una calle de sentido único", añadió.

Uso de bases militares

Rubio remarcó que, aunque Washington no estaba pidiendo a los aliados de la OTAN que realizaran ataques aéreos en la guerra contra Irán, esperaba poder utilizar sus bases militares.

"Cuando necesitamos que nos permitan usar sus bases militares, su respuesta es 'no'. Entonces, ¿para qué estamos en la OTAN? Hay que plantearse esa pregunta", afirmó.

Varios países europeos restringieran el uso de bases en sus territorios por parte del ejército estadounidense.

Este martes Italia le negó el permiso de aterrizaje a un avión estadounidense que se dirigía a Oriente Medio para una misión de combate.

Y el lunes, España cerró su espacio aéreo a los aviones estadounidenses que llevaban a cabo misiones contra Irán.