Rosario Central campeón de Argentina: AFA le otorga título al equipo de Di María

Buenos Aires, Argentina | El club Rosario Central sumó inesperadamente un título este jueves, después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le otorgara el galardón de "Campeón de Liga", en una decisión que no estaba contemplada en el reglamento original de la temporada.

En una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se decidió "por unanimidad" conceder "el título de Campeón de Liga" al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General que agrupa los torneos Apertura y Clausura jugados en 2025, según un comunicado compartido por la AFA.

De esta manera, Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, obtiene su primer campeonato desde su regreso a Argentina.

También de forma unánime "se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025", en una distinción que se realiza en plena competencia, ya que el sábado comenzarán los octavos de final del torneo Clausura.

En una imagen difundida por la AFA se ve el nuevo trofeo, que recibieron los jugadores Ángel Di María y Jorge Broun y el entrenador Ariel Holan.

La AFA declaró también que la creación de este nuevo trofeo de "Campeón de Liga" para los equipos que más puntos reúnen durante el año "no invalida la realización de la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones", a la vez que anunció la "futura realización" de una Recopa.

Gonzalo Belloso, exjugador y presidente de Rosario Central, destacó en declaraciones a TNT Sports que es algo "súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie y que perdió dos partidos en el año".

En este contexto, Rosario Central celebra así su decimotercer título, y su quinta Liga luego de las conquistas de los campeonatos nacionales de 1971, 1973 y 1980, y el torneo de Primera División 1986-1987, más siete copas nacionales, y en el plano internacional, la Copa Conmebol 1995.