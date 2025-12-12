Ronaldinho es la cara del Barça Legends que se presentará en el país

Desde el mismo Camp Nou ya se anuncia la presencia del Barça Legends en el país, para enfrentarse al Real Madrid Leyendas. Y la cara en redes sociales es la de Ronaldinho.

El brasileño usó la blaugrana entre 2003 y 2008, y la próxima semana se irán dando a conocer más nombres estelares que estarán en el país para tan esperado evento.

La cita está pactada para el 7 de febrero a las 6 p. m. en el Estadio Nacional.





La organización anunció que las entradas para la experiencia Legends VIP ya están agotadas, pero que aún hay otras ubicaciones disponibles en kuikpei.com.