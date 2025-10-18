Ronald Araújo salva al Barcelona de una crisis





Barcelona, España | El Barcelona se impuso este sábado 2-1 al Girona gracias al gol del uruguayo Ronald Araújo en el tiempo de descuento en Montjuic, en la 9ª jornada de LaLiga, un resultado que salvó a su equipo de una crisis.

El conjunto culé se coloca líder a falta de lo que haga el domingo el Real Madrid en su visita a Getafe.

El equipo azulgrana abrió el marcador con un gol de Pedri (13), pero el Girona de Míchel reaccionó rápidamente con un golazo de chilena del belga Axel Witsel (20) en una trepidante primera mitad en la que los visitantes gozaron de las mejores ocasiones.

Sin embargo, el técnico Hansi Flick situó a Araújo como delantero a la desesperada, una decisión que provocó que el central (90+3) rematara un pase del neerlandés Frenkie de Jong para enviar el esférico a la red y rescatara a la entidad barcelonista que había perdido el último partido del campeonato frente al Sevilla (4-1).

"Estoy feliz por Ronald. Me ha dicho que estaba dispuesto a jugar más arriba; lo intentamos todo y al final salió bien (...). Creo que supondrá un paso al frente", afirmó Flick en rueda de prensa postpartido.

Al igual que en los dos partidos precedentes del fin de semana en España, los jugadores de ambos equipos permanecieron sin moverse 15 segundos al inicio del choque en protesta por el partido de LaLiga que se jugará en Miami, precisamente del Barça contra el Villarreal, unas imágenes que la realización de la televisión no mostró.

El Girona perdonó en la primera mitad, pese a que el Barça empezó dominando el encuentro en el regreso a la titularidad de Lamine Yamal tras sus molestias en el pubis.

En una jugada en la que Pedri combinó con Jules Koundé y Yamal, el canario se quedó con el esférico dentro del área para mantenerlo hasta que vio un hueco hacia portería que dejó impasible al arquero argentino Paulo Gazzaniga.

Sin embargo, ese revés hizo despertar a su rival, que se levantó inmediatamente con un espectacular gol de Witsel, que aprovechó una prolongación de cabeza de Arnau Martínez tras el córner para igualar el duelo. El balón tomó una parábola inalcanzable para el guardameta polaco Wojciech Szczesny.

A partir de ese momento, los pupilos de Hansi Flick vivieron un asedio de jugadas de peligro. Hasta tres mano a mano desperdiciaron los gerundenses: primero del ucraniano Vladislav Vanat, (23); y, después, Cristian Portu (24) y Bryan Gil (39).

El atacante inglés del Barça, Marcus Rashford también estuvo cerca de marcar, pero se topó con el larguero.

- Expulsión de Flick -

Tras el descanso, Gil (49) disfrutó de otra ocasión, pero su balón fue repelido y Fermín López (52), recién entrado, chocó el esférico con el palo. Poco después, el árbitro anuló un tanto a Pau Cubarsí, por una falta previa de Eric García sobre Hugo Rincón en un salto.

Incapaz de perforar la portería contraria, el Barcelona veía que se acercaba el final del partido, al tiempo que Flick se mostraba más inquieto con reiteradas quejas al colegiado, lo que supuso su expulsión en el 90+1, por lo que podría perderse el Clásico en el Bernabéu el próximo 26 de octubre.

Desde la grada, el preparador alemán celebró el gol del triunfo tras una internada por la derecha de De Jong, que renovó el pasado miércoles hasta 2029, para centrar raso al primer palo y encontrar a Araújo, quien ajustó el remate a la red.

"Así hay que ganar los partidos a veces. Hemos luchado hasta el final y hemos metido gol", declaró Fermín a Movistar+ al término del encuentro. "Tenemos muchos jugadores lesionados, otros que hemos vuelto ahora. La segunda parte ha sido más caótica, pero creo que nos lo merecíamos", agregó.

Sobre su expulsión, Flick aseguró que intentó hablar con el árbitro, pero este no se lo permitió: "Si no quiere, es su decisión, tengo que aceptarlo".

El entrenador se mostró autocrítico con el juego de sus jugadores: "Debemos mejorar muchas cosas. No presionamos tan bien como el año pasado. Nos falta presión al balón, la dinámica en defensa y ataque que teníamos".