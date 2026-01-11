Roma sube al podio de la Serie A de la mano de Matías Soulé

Roma, Italia | La AS Roma derrotó 2-0 al Sassuolo este sábado gracias a un gol del argentino Matías Soulé y se colocó provisionalmente en tercera posición de la Serie A.

El conjunto giallorosso no abrió el marcador hasta el minuto 76, cuando el internacional francés Manu Koné concretó de cabeza el dominio romano con su segundo gol de la temporada en liga.

Soulé, autor del pase en el primer gol, selló la victoria tres minutos después con su sexto gol en liga tras disparar raso desde el corazón del área.

“Supimos elevar aún más nuestro nivel de juego después de un buen primer tiempo en el que no obtuvimos recompensa. Tengo la suerte de contar con un grupo extraordinario, con jugadores con carácter”, destacó el veterano técnico Gian Piero Gasperini.

La Roma no encadenaba dos victorias seguidas en el campeonato italiano desde noviembre.

Con 39 puntos, “La Loba” pasó del quinto al tercer puesto, superando al Nápoles (4.º) y a la Juventus de Turín (5.º, 36 puntos), que disputará el lunes su partido ante la Cremonese.

Pero el equipo romano ha disputado dos partidos más que el líder, el Inter de Milán (1.º, 42 puntos), el AC Milan (39 puntos) y el vigente campeón napolitano (38 puntos).

El choque estrella de esta 19.ª fecha, que puede resultar decisivo para el devenir del campeonato, enfrenta a Inter y Nápoles el domingo en San Siro, mientras que el AC Milan visita a la Fiorentina (19.º).

Equipo revelación de la primera mitad de la temporada en Italia, el Como, que venía de tres victorias seguidas, tuvo que conformarse con el punto del empate en casa ante el Bolonia (1-1). El club lombardo, dirigido por el técnico español Cesc Fábregas, ocupa el sexto puesto con 34 puntos.

Y, tras muchas semanas alejado de la zona noble, el Atalanta de Bérgamo sigue su progresión. La Dea derrotó 2-0 al Torino con goles del belga Charles De Ketelaere (13’) y del volante croata Mario Pasalic (90+5’) en una contra.

Después de esta quinta victoria en seis partidos de liga, el Atalanta es séptimo, a tres puntos de una clasificación europea, que marca el Como (Conference League