Roma defiende a dos de sus jugadores ante rumores sobre implicación en caso de apuestas

La AS Roma publicó un comunicado el jueves para defender a dos de sus jugadores, Nicola Zalewski y Stephan El Shaarawy, víctimas, según el club de rumores injustos sobre su supuesta implicación en el caso de las apuestas deportivas que sacude el fútbol italiano.



"En referencia a los rumores difundidos estos últimos días a propósito de una supuesta implicación de nuestros jugadores en el caso de las apuestas deportivas, la AS Roma da su total apoyo a Nicola Zalewski y a Stephan el Shaarawy", indicó el club entrenado por José Mourinho.



Según la Roma, Zalewski y El Shaarawy son "víctimas injustas de rumores insistentes que tienen injustamente un impacto negativo en sus reputaciones".



"El club tiene plena confianza en Nicola y Stephan cuando afirman no tener nada que ver con este caso", concluye el texto.



Desde hace varias semanas, la justicia italiana investiga sobre plataformas clandestinas de apuestas deportivas, y ha revelado que jugadores de renombre habían recurrido a sus servicios.



En medio de este caso, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) inició procesos contra el centrocampista de la Juventus Nicolo Fagioli y el del Newcastle Sandro Tonali.



La FIGC ha suspendido a Fagioli por siete meses y continúa sus investigaciones en el caso Tonali, que ha reconocido haber hecho apuestas deportivas en partidos de fútbol, en especial en los del AC Milan, club en el que jugaba hasta el pasado verano boreal.



Según Fabrizio Corona, "exrey de los paparazzi" que ha destapado el caso, decenas de jugadores de Serie A estarían implicados.