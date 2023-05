Rodrygo marca un doblete para remontada del Real Madrid en Sevilla

Un doblete del brasileño Rodrygo Goes dio la victoria (2-1) al Real Madrid en su visita al Sevilla, este sábado en el partido adelantado de la 37ª y penúltima jornada del campeonato español. Sin nada en juego, este partido se adelantó para permitir al Sevilla tener un día más de descanso de cara a la final de la Europa League del próximo miércoles en Budapest contra la Roma.

El equipo andaluz se adelantó en el marcador con un tanto de Rafa Mir nada más empezar (3'), pero Rodrygo remontó con un tanto en cada periodo (29' y 69').



Su entrenador Carlo Ancelotti defendió en conferencia de prensa que puede jugar de '9': "Yo creo que puede jugar de delantero centro. Tiene distintas características, pero si tú regateas por el centro del área, es más fácil marcar un gol que hacerlo por fuera. Tiene una calidad muy importante también como delantero centro".



El técnico italiano defendió también que cambiara al brasileño en el tramo final, sustituyéndolo por Nacho, un defensa. "Él quería quedarse en el campo para intentar hacer el 'hat-trick'. Le he dicho que teníamos objetivos, él marcar y yo no encajar".



Con este resultado, el Real Madrid alcanza los 77 puntos y podría asegurar el subcampeonato si el Atlético de Madrid (3º con 74 puntos) no gana el domingo a la Real Sociedad (4º).



Pese a que ninguno de los dos equipos se jugaba nada importante, el final del partido fue muy tenso y el argentino Marcos Acuña fue expulsado por una dura entrada a Dani Ceballos (82').



Más allá de objetivos, el Real Madrid quiere acabar con buena imagen una temporada irregular marcada en este tramo final de por la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones ante el City con goleada en Mánchester (4-0) y una serie de malos resultados que le dejaron sin posibilidad de disputar el título al FC Barcelona.