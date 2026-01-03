Rodrigo Chaves reacciona a captura de Nicolás Maduro

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, reaccionó a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la madrugada de este sábado.

"Mi gobierno declaró desde el principio que Maduro cometió fraude electoral - por ello, nunca fue un presidente legítimo y ahora debe responder por sus crímenes en Venezuela y en el extranjero. "Que Dios bendiga al valiente pueblo venezolano y lo ayude recuperar la democracia y el estado de derecho que el depuesto dictador Maduro les robó. Celebremos esta nueva oportunidad para nuestros hermanos venezolanos", redactó el mandatario vía X.

Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por las fuerzas especiales estadounidenses. Ahora el venezolano enfrentará cargos por terrorismo y narcotráfico en Estados Unidos.