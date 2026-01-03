Rodrigo Chaves reacciona a captura de Nicolás Maduro
Vea aquí el mensaje completo del presidente tico, publicado por medio de redes sociales.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, reaccionó a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la madrugada de este sábado.
"Mi gobierno declaró desde el principio que Maduro cometió fraude electoral - por ello, nunca fue un presidente legítimo y ahora debe responder por sus crímenes en Venezuela y en el extranjero.
"Que Dios bendiga al valiente pueblo venezolano y lo ayude recuperar la democracia y el estado de derecho que el depuesto dictador Maduro les robó. Celebremos esta nueva oportunidad para nuestros hermanos venezolanos", redactó el mandatario vía X.
Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por las fuerzas especiales estadounidenses. Ahora el venezolano enfrentará cargos por terrorismo y narcotráfico en Estados Unidos.
