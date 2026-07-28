Roberto Mancini, nombrado seleccionador de Italia, anuncia el patrón de la federación

El patrón de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, anunció este martes que Roberto Mancini será el nuevo seleccionador de la Nazionale.

"He valorado que la persona que debía ser entrenador de la selección nacional (...) era Roberto Mancini", declaró el patrón de la FIGC, que presentará al nuevo seleccionador el miércoles.

Por su parte, Claudio Ranieri será el nuevo director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) reemplazando a Paolo Maldini, quien ha dimitido en desacuerdo con el nombramiento del seleccionador, anunció el martes el presidente de la Federación.



"Claudio Ranieri acaba de dar su acuerdo hace apenas unos minutos", declaró el patrón de la FIGC durante una rueda de prensa.



Maldini, que apostaba por Andrea Pirlo como seleccionador, llevaba menos de un mes en el cargo, tras haber sido nombrado el 11 de julio.









