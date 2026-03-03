River Plate se la juega por Eduardo “Chacho” Coudet para reemplazar a Marcelo Gallardo

Buenos Aires, Argentina | River Plate ya contrató al sustituto de Marcelo Gallardo: Eduardo “Chacho” Coudet, otro hombre de la casa, fue anunciado este martes por el presidente del coloso argentino, urgido de buenos resultados y, sobre todo, títulos.

El fichaje del técnico argentino era muy esperado luego de que su propio representante admitiera el viernes anterior la apertura de negociaciones con el club de Buenos Aires.

“Está confirmado y mañana (miércoles) vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente”, dijo Stefano Di Carlo, presidente de River, en una entrevista con ESPN.

Coudet estaba al mando desde diciembre de 2024 del Deportivo Alavés, al que abandona mientras lucha por mantenerse en la primera división de la liga española. Se despidió de sus antiguos dirigidos el lunes, según la prensa.

Asumirá el puesto dejado el jueves pasado por el Muñeco Gallardo, el entrenador más laureado en la historia de River, con 14 títulos, ninguno conseguido en su decepcionante segundo paso por el club de la banda roja cruzada.

Hombre de la casa

Nacido hace 51 años en Buenos Aires, Coudet es también un hombre de las entrañas de River Plate, que este año disputará la Copa Sudamericana tras ausentarse de la Copa Libertadores por primera vez desde 2014.

Como jugador, un aguerrido mediocampista de ida y vuelta, tuvo dos etapas en el equipo del barrio de Núñez, entre 1999-2002 y 2002-2004, lapso en el que ganó cinco campeonatos argentinos.

“Es un club a la altura de los clubes top a nivel mundial”, dijo la semana pasada, cuando se especulaba que su nombre formaba parte de la lista de candidatos para reemplazar al Muñeco, quien estaba al mando desde agosto de 2024.

Coudet no pudo disimular su orgullo al conocer que era del interés de la directiva millonaria, urgida de enderezar el rumbo tras los dos últimos flojos semestres del equipo, pese a una inversión de más de 80 millones de dólares en refuerzos.

Con poco más de una década de experiencia en los banquillos, el Chacho conducirá por primera vez a los millonarios tras dirigir en Argentina (Rosario Central y Racing), Brasil (Atlético Mineiro e Internacional), México (Tijuana) y España (Alavés y Celta).

Con la Academia consiguió sus mayores conquistas como entrenador: la liga argentina y el trofeo Campeón de Campeones en 2019.

Misión: enderezar al gigante

Coudet asumirá las riendas de un gigante en aprietos, cuestionado por muchos de sus hinchas por su actuar en el mercado de fichajes, en el que no contrató a un centrodelantero pese a la falta de gol y al bajo nivel de algunas individualidades.

Gallardo, de 50 años, conformó y renovó la plantilla a su criterio, incluso forzando la salida de algunos de los Héroes de Madrid, como se conoce a los jugadores que vencieron al archirrival Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018.

La apuesta no resultó favorable para el Muñeco, quien, no obstante, demostró la idolatría que despierta al despedirse el jueves pasado con una victoria 3-1 sobre Banfield en un Monumental repleto.

El Chacho deberá trabajar con una nómina que no armó, muy cuestionada por los fanáticos en la despedida de Gallardo y que marcha en la quinta casilla del Grupo B con 11 puntos en ocho partidos, a seis unidades del inesperado líder Independiente Rivadavia.

Seguramente debutará la próxima semana, cuando River visite a Huracán por la décima jornada del torneo Apertura.