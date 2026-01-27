River ampliará aforo del Monumental a 101.000 espectadores, entre los mayores del mundo

El Club Atlético River Plate de Argentina anunció este martes la ampliación y techado de su icónico estadio Monumental, en la ciudad de Buenos Aires, que pasará a tener uno de los mayores aforos del mundo con lugar para 101.000 espectadores.

El recinto de los Millonarios, el más importante del país, albergó la final del Mundial de Argentina 1978 y recibe habitualmente los partidos como local de la selección comandada por Lionel Messi.

Con su capacidad actual de 85.000 espectadores, el Monumental es el estadio más grande de Sudamérica, y una vez termine la ampliación dispondrá de un aforo que lo coloca entre los mayores del mundo.

"Es un día histórico", dijo el presidente de River, Stefano Di Carlo, en un video con el que anunció la noticia en las redes del club.

Las obras, que se prevé comiencen en abril y se prolonguen por tres años, incorporarán "una estructura perimetral de columnas que va a sostener en altura una tribuna 360 que va a comprender 16.000 nuevas localidades", explicó Di Carlo.

El dirigente detalló que sobre esa estructura se colocará el techo que llegará hasta el límite del campo de juego y que cubrirá "casi a la totalidad de los espectadores".

Según detallaron en la web del club, el costo estimado de las reformas "superará los 100 millones de dólares", y se financiarán con un crédito de entidades financieras internacionales y con un nuevo contrato de patrocinio del estadio.



