Rival de Costa Rica en el Mundial está en ascuas por lesión del portero

28 de octubre de 2022, 7:23 AM

El arquero Manuel Neuer, capitán del Bayern y de la selección de Alemania, sigue de baja a causa de una lesión en un hombro, indicó este viernes el técnico del equipo bávaro Julian Nagelsmann, y su presencia en el Mundial que iniciará en poco más de tres semanas no está garantizada.

"No lo sé, porque no soy vidente", respondió Julian Nagelsmann en conferencia de prensa la víspera del partido de la Bundesliga del Bayern contra el Maguncia, al ser preguntado sobre la fecha de regreso de Neuer.

Considerado como uno de los mejores arqueros del mundo, el jugador de 36 años sufre problemas en el hombro desde hace más de dos semanas, lo que le apartó de los terrenos de juego.

"No parto del principio de que no podrá jugar el Mundial, parto de hecho del principio de que podrá hacerlo. Pero desafortunadamente no soy un vidente", insistió el técnico.

"Nos gustaría que pueda volver a jugar lo antes posible (...) trabajamos para que pueda regresar el fin de semana próximo. Pero no lo sé", afirmó.