Rio cuenta sus muertos tras la operación policial más letal de la historia de Brasil

Entre sollozos y olor a cadáver, vecinos de una favela del norte de Río de Janeiro recuperaron decenas de cuerpos este miércoles, un día después de la megaoperación policial más mortal de Brasil, con al menos 119 fallecidos.

Un periodista de AFP vio un decapitado, un fallecido con la cabeza destrozada y algunos habitantes denunciaron "ejecuciones".

El letal operativo, que se produjo una semana antes de que Brasil acoja la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, tenía como objetivo debilitar el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Río que opera en las favelas.

Las autoridades anunciaron un último balance de esta operación contra el narcotráfico que dejó escenas de guerra en Río el martes: 119 muertos, de los cuales 115 sospechosos y cuatro policías.

Luego de mantenerse en silencio, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunció en la red X el miércoles por la noche.

"No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo vecinos y esparciendo drogas y violencia por las ciudades", afirmó Lula en X.

"Precisamos un trabajo coordinado que alcance a la columna vertebral del tráfico (de drogas, ndlr) sin poner a policías, niños y familias inocentes en riesgo", añadió.

- "Un éxito" -

La operación fue un "éxito", dijo a la prensa el gobernador conservador Cláudio Castro, defendiendo que las únicas víctimas fueron los cuatro policías muertos.

Las autoridades de Río promueven la mano dura contra el "narcoterrorismo", mientras organizaciones como la ONU criticaron duramente la actuación policial.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, viajó a Río y cerró filas con Castro, con quien se ofreció a "cooperar" para "superar lo más rápidamente esta crisis de seguridad".

Los cadáveres hallados por los vecinos fueron dispuestos cerca de una de las principales vías del Complejo da Penha, una de las zonas donde tuvo lugar la operación.

"Hay personas ejecutadas, muchas de ellas con un tiro en la nuca, un tiro por la espalda, esto no puede ser considerado seguridad pública", dijo el vecino y activista Raull Santiago, de 36 años.

"Degollaron a mi hijo, le cortaron el cuello, colgaron (la cabeza) en un árbol como un trofeo", contó a la AFP fuera de la morgue Raquel Tomas, madre de Iago Ravel, de 19 años, acusando de su muerte a las fuerzas de seguridad.

El martes hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y presuntos criminales, que usaron autobuses como barricadas y drones para lanzar "bombas".

El gobernador Castro negó que la policía hubiese podido matar a inocentes durante esta operación fruto de una investigación de más de un año.

"El conflicto fue en el bosque. No creo que hubiese nadie paseando por el bosque durante un día de conflicto: por eso se puede clasificar tranquilamente" de "criminales" a los fallecidos, dijo este aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

"Cualquier error de clasificación, será seguro residual", agregó.

Por su parte, el juez de la corte suprema de Brasil, Alexandre de Moraes pidió explicaciones sobre la actuación policial al gobernador y lo convocó a una audiencia el próximo lunes.

- Investigación "inmediata" -

El Estado de Río emplea desde hace tiempo el término "narcoterrorismo", "muy influenciado" por la política de Donald Trump de definir así a grupos armados locales, pero nada lo "justifica", explicó a la AFP la experta brasileña en crimen organizado Carolina Grillo.

"Aquí son grupos armados que operan en mercados ilegales, que buscan el lucro, no la promoción del terror en la sociedad", agrega.

La seguridad promete colarse en la campaña presidencial de las elecciones de 2026, en la que Lula prevé postularse de nuevo.

Organismos internacionales y organizaciones civiles como Amnistía Internacional condenaron la operación.

El jefe de la ONU, Antonio Guterres, se mostró "muy preocupado" y pidió una "investigación inmediata" sobre la actuación policial.

Hasta ahora la actuación más letal contra el crimen en la historia de Brasil era la masacre de Carandirú ocurrida el 2 de octubre de 1992.

Ese día 111 detenidos fueron asesinados en una intervención de la policía militar para controlar un motín en ese penal del estado de Sao Paulo.

El megaoperativo provocó el caos el martes en Rio. Escuelas suspendieron clases, el transporte público colapsó y miles de habitantes quedaron atrapados sin poder regresar a sus casas.