Responsable de EMA confirma vínculo entre vacuna de AstraZeneca y trombosis

Un responsable de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirmó "un vínculo" entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis registradas entre personas que recibieron esa vacuna, aseguró este martes en una entrevista al diario italiano Il Messaggero.



"Ahora lo podemos decir, está claro que hay un vínculo con la vacuna, que provoca esa reacción. Sin embargo, aún no sabemos por qué (...) En resumen, en las próximas horas vamos a decir que existe un vínculo, pero tenemos aún que entender por qué sucede", aseguró Marco Cavaleri, responsable de estrategia de las vacunas de EMA.



La autoridad europea deberá pronunciarse oficialmente sobre ese tema, adelantó Cavaleri.



"Estamos tratando de tener un marco preciso de lo que está sucediendo, de definir el síndrome debido a la vacuna (...) Entre las personas vacunadas se ha registrado un número de casos de trombosis cerebral entre jóvenes superior al que nos esperábamos. Eso vamos a tener que decirlo", explicó.



Desde hace varias semanas han surgido sospechas sobre posibles efectos secundarios graves, aunque raros, entre las personas vacunadas con AstraZeneca. Se trataría de casos de trombosis atípica, algunos de ellos han causado la muerte.



En el Reino Unido resultan 30 casos y siete muertes de un total de 18,1 millones de dosis administradas hasta el 24 de marzo.



Para EMA "no se ha demostrado un vinculo causal con la vacuna", según explicó hace varios días la directora ejecutiva, Emer Cooke.



Para la agencia europea, de acuerdo con los conocimientos científicos actuales, "no hay pruebas que avalen restringir el uso de esta vacuna en ninguna población".



Para Paul Hunter, especialista en microbiología médica de la Universidad de East Anglia, entrevistado por la AFP, "la evidencia apunta más bien hacia la vacuna Oxford-AstraZeneca como causa", aseguró.



Como precaución, varios países han decidido dejar de administrar esta vacuna a algunas franjas de edad, entre ellos Francia, Alemania y Canadá.



Para AstraZeneca los beneficios del antídoto del laboratorio anglosueco en la prevención del covid-19 superan a los riesgos de los efectos secundarios y aseguró el sábado que la "seguridad del paciente" es su "principal prioridad".