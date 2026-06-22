"¡Resistencia!": miles marchan contra el presidente electo de ultraderecha en Colombia

Al grito de "¡resistencia!" y en medio de barricadas en llamas, miles de personas protestaron el domingo contra la elección del nuevo presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Votantes de la izquierda derrotada en el balotaje por un estrecho margen llenaron las calles de Bogotá y Cali con arengas, bocinazos y música. Ambas ciudades son bastiones del saliente mandatario Gustavo Petro y de su aliado político, Iván Cepeda.

Lo que comenzó como una marcha pacífica contra el abogado millonario de 47 años escaló a enfrentamientos entre algunos manifestantes con el rostro cubierto y la policía antidisturbios, según constataron periodistas de la AFP.

Los manifestantes quemaron llantas y banderas de Estados Unidos, país que respalda la elección del ultraderechista. Sus adversarios cuestionan a De la Espriella por haber representado legalmente a criminales, entre ellos paramilitares vinculados al narcotráfico, y por prometer una política de mano dura contra las protestas durante su mandato, que se extenderá hasta 2030.

"No nos vamos a conformar con un gobierno que sea agresivo y quiera perseguirnos para destriparnos, como él ya lo ha dicho", expresó en la capital Isabella Giraldo, una emprendedora de 26 años.

Las imágenes de manifestantes enfrentados con la policía recordaron el estallido social sin precedentes protagonizado principalmente por estudiantes entre 2019 y 2021 contra el gobierno del derechista Iván Duque, antecesor de Petro.

Inconformidad por los resultados

Petro y los sectores de izquierda impugnarán los resultados de miles de mesas de votación y aseguran que solo reconocerán los resultados definitivos una vez concluya el escrutinio final, proceso que tardará algunos días.

En Bogotá, cientos de personas envueltas en banderas de Colombia, acompañadas por una caravana de autos y motocicletas, se congregaron frente a la Universidad Nacional, símbolo de la educación pública en el país.

La policía respondió con gases lacrimógenos a grupos de jóvenes inconformes con la elección del nuevo presidente, quien ha prometido combatir el crimen con mayor severidad, construir megacárceles y promover el fracking para la extracción de recursos energéticos.

"Va en contra de la naturaleza, va en contra de los animales", afirmó Andrés Peñuela, trabajador independiente de 21 años.

Tras amenazar durante la campaña con "destripar" a la izquierda, De la Espriella moderó su discurso después de la victoria y aseguró que gobernará "para todos los colombianos".

El gobierno de Petro impulsó programas sociales que beneficiaron a sectores vulnerables y mantiene una elevada popularidad entre las clases bajas. Muchos de los manifestantes temen perder esas ayudas en uno de los países más desiguales de la región.

"Mostraremos nuestra inconformidad porque él está muy en contra de los derechos básicos por los que las comunidades y las mujeres hemos peleado por tanto tiempo", sostuvo Natalia, estudiante de Mercadeo de 26 años.

A sus espaldas, un cartel colgado de un puente resumía el sentir de algunos manifestantes:

"Cepeda, defensor de víctimas. Abelardo, defensor de victimarios".

Las protestas de años anteriores, desarrolladas en medio de la pandemia de COVID-19 que agravó la pobreza, fueron duramente reprimidas por las autoridades y dejaron decenas de manifestantes fallecidos.

Expertos advierten que, si la nueva administración impulsa recortes a los programas sociales, podría desencadenarse una movilización de magnitud similar.

Los manifestantes advirtieron el domingo que las protestas continuarán y que llegarán "muchas más" movilizaciones en los próximos meses.

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