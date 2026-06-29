Rescatistas luchan por salvar a Hernán, quien sigue bajo escombros en Venezuela

Un nombre llamado Hernán continúa con vida bajo los escombros de un edificio colapsado en Venezuela. Los equipos de rescate mantienen contacto con él mientras trabajan para liberarlo. La operación avanza contra el tiempo debido a la complejidad de la estructura y al riesgo constante de un nuevo colapso.



El cruzrojista costarricense Wagner Leiva explicó que el sobreviviente responde a los rescatistas mediante golpes y vibraciones a través de las paredes. Los equipos limitan la comunicación para evitar que consuma más oxígeno del necesario.

​"Lo escuchamos claramente. No lo hacemos hablar más de lo necesario porque eso implica un mayor consumo de oxígeno", indicó durante una entrevista con Telenoticias (ver video adjunto).

Leiva detalló que el principal obstáculo no es la falta de equipo, sino el estado de la infraestructura. Las vigas y las placas de concreto quedaron pulverizadas tras el colapso. Cada movimiento representa un riesgo para el personal de rescate.

​"Conforme quitamos el material, las vigas comienzan a moverse. Son estructuras que pesan entre 10 y 15 toneladas", explicó.

El rescatista señaló que especialistas de varios países colaboran en la operación. Equipos de Venezuela, España, Colombia, México y la Cruz Roja Costarricense analizan distintas alternativas para llegar hasta Hernán sin provocar un derrumbe adicional.



Entre las opciones se encuentra el ingreso de maquinaria liviana al edificio mediante grúas. También participan expertos en perforación y levantamiento de cargas para definir la estrategia más segura.



Leiva reconoció que las posibilidades disminuyen con el paso de las horas. Sin embargo, aseguró que los rescatistas no detendrán los esfuerzos.

"Se nos agotan las opciones porque el tiempo y el espacio juegan en nuestra contra, pero seguiremos intentando todas las posibilidades para sacar a Hernán", afirmó.

El cruzrojista también destacó el compromiso del equipo costarricense y de los grupos internacionales que permanecen en la zona de emergencia desde hace más de 20 horas.