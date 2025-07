Rescatistas de Texas enfrentan críticas tras devastadoras inundaciones

Casi una semana después de que repentinas inundaciones causaran la muerte de al menos 120 personas, las autoridades de Texas enfrentan este jueves crecientes interrogantes sobre su manejo de la crisis y el funcionamiento del sistema de alertas.



Las torrenciales lluvias devastaron en particular la región central de Hill Country, incluyendo campamentos de verano infantiles.



Cientos de trabajadores del condado de Kerr y otras comunidades del centro de Texas continúan revisando los escombros, pero al no haberse encontrado personas vivas en lo que va de esta semana aumenta la preocupación sobre la suerte de 173 que permanecen desaparecidas.



Un día antes de que el presidente Donald Trump visite la zona de desastre el viernes junto con su esposa Melania, han surgido nuevas interrogantes acerca de cuándo llegaron las primeras alertas de emergencia a los habitantes de la zona afectada.



ABC News informó la madrugada del jueves que un bombero de Ingram, aguas arriba de Kerrville, solicitó a la Oficina del Sheriff del condado de Kerr a las 04H22 locales del 4 de julio que alertara a los residentes de la cercana Hunt sobre la inminente inundación.



La cadena indicó que su afiliada KSAT obtuvo el audio de la llamada y que la primera alerta llegó al sistema CodeRed de Kerr recién 90 minutos más tarde.



En algunos casos, señaló, los mensajes de advertencia no llegaron hasta después de las 10H00, cuando cientos de personas ya habían sido arrastradas por las aguas embravecidas.



El condado de Kerr, centro de la tragedia y parte de una zona conocida como "Callejón de las Inundaciones Repentinas", ha confirmado 97 muertes, incluyendo 36 niños.



Hasta ahora se registra un total de 120 muertes por las inundaciones de Texas, según las autoridades locales.



Periodistas han insistido ante las autoridades locales para saber si los drásticos recortes de fondos del gobierno de Trump habían debilitado los sistemas de alerta y por qué tantas personas no recibieron los avisos a tiempo.



"Se realizará una revisión", prometió el sheriff de Kerr Larry Leitha, pero se negó a dar detalles sobre posibles retrasos del sistema de alerta.



La inundación del río Guadalupe fue particularmente devastadora para los campamentos de verano, entre ellos el Mystic, donde murieron 27 niñas y guías. Otras cinco acampantes del Mystic y una guía siguen desaparecidas.



El gobernador de Texas Gregg Abbott programó una sesión especial de la legislatura a partir del 21 de julio



Según ABC, uno de los temas de discusión será la mejora de los sistemas de alerta ante fenómenos meteorológicos.