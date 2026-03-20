Rescatan a cientos de perros y gatos de refugio de EE. UU.

Cientos de perros y gatos en malas condiciones fueron rescatados este viernes por las autoridades locales y varias oenegés en Los Ángeles, informó el Departamento de Control Animal del condado.

El despacho informó inicialmente que unos 700 animales estaban siendo rescatados, pero el saldo total fue actualizado a 316.

"Tras el completo acceso a la propiedad y una revisión amplia, el número de animales recuperados ahora se estima en 250 perros y 66 gatos", dijo la tarde del viernes el Departamento de Control Animal.

Los números son preliminares, detalló la instancia, al detallar que, aunque es menor al que había informado, "sigue siendo una tarea inmensa para nuestros centros de cuidado animal".

Marcia Mayeda, directora del departamento, dijo que la propiedad pertenece a una organización sin fines de lucro dedicada a los animales.

Los medios han identificado a la organización como Rock N Pawz.

"Venía aceptando más animales que los que podía cuidar de forma apropiada", dijo Mayeda en una rueda de prensa en el lugar.

"Y desafortunadamente esto derivó en una situación muy negligente y peligrosa para los animales, que necesitaron ser retirados por su seguridad".

La mayoría de los animales estaban en jaulas, explicó la vocera, con alimentación intermitente y sin agua, justo cuando la región es azotada por una ola de calor récord que ha elevado a los termómetros encima de los 30ºC.

Equipos veterinarios están evaluando a los animales en el lugar. Aquellos en condiciones graves están siendo remitidos de inmediato a centros veterinarios, otros a centros de refugio para control y tratamiento.

Oenegés dedicadas a la causa animal como Pasadena Humane Society, que actuó en el rescate de animales durante los incendios en Los Ángeles el año pasado, colaboraron la masiva acción de rescate.

Autoridades de Los Ángeles realizan el mayor rescate animal en la historia de EE. UU. Localizan a 700 perros y gatos en una propiedad de Antelope Valley vinculada a un supuesto refugio. El personal médico brinda auxilio inmediato a los ejemplares. pic.twitter.com/pd6BMPd7Cu — DK 1250 (@dk1250) March 20, 2026

Imágenes aéreas muestran varias camionetas blancas y personal vestido con trajes de protección alrededor de un enorme galpón, rodeado de grandes kennels.

Más de 70 efectivos del Departamento de Control Animal trabajaron en la operación que inició a las 07H00 locales del viernes en Lake Hughes (a unos 110 km al norte de Los Ángeles).

Las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía con donaciones, dados los retos logísticos de un rescate de esta envergadura.

También instan a la comunidad a sumarse a los esfuerzos de adopción para liberar espacio en los ya muy abarrotados refugios para animales del condado.