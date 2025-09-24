Rescatan a 7 de los 23 mineros atrapados en noroeste de Colombia

Las autoridades colombianas rescataron a 7 de los 23 mineros atrapados a 80 metros bajo tierra en un yacimiento de oro que colapsó el lunes en el noroeste del país, informó este miércoles la agencia estatal minera.



Con uniformes embarrados y en medio de aplausos, los trabajadores fueron saliendo uno a uno de la mina, según videos publicados por la entidad. Desde el lunes recibían comida y oxígeno por las tuberías conectadas con el fondo de la mina. "Vamos, vamos, tú puedes", se escucha alrededor.

