República Democrática del Congo reporta 506 muertos por ébola

La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el actual brote de ébola en el este del país asciende ya a 506, confirmó este lunes (06.07.2026) el Gobierno congoleño. Según el último boletín del Ministerio de Comunicación y Medios de la RDC, con datos recopilados hasta el 4 de julio, también hay 1.561 casos confirmados y la tasa de letalidad se sitúa en el 32,4 por ciento.

Además, 628 pacientes se encuentran en "aislamiento/hospitalización" y otras 253 personas han logrado recuperarse de la enfermedad. La tasa de rastreo se sitúa en el 81,6 por ciento, con "miles de contactos monitorizados diariamente", lo que refleja "la movilización constante" de los equipos sobre el terreno y la creciente adhesión de las comunidades locales a las medidas de prevención.

"La respuesta se consolida gracias al refuerzo logístico y al compromiso de las comunidades", añadió el ministerio, que destacó la apertura el pasado jueves del proceso de inscripciones para los pacientes que deseen participar en el ensayo clínico de dos nuevos tratamientos para la enfermedad. Hasta ahora, no existe tratamiento específico ni vacuna contra la cepa Bundibugyo, causante del reciente brote.

Tercera peor epidemia

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur. La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

Asimismo, el Gobierno de Francia confirmó que su primer caso positivo de enfermedad por este virus, correspondiente a un médico que regresaba de una misión en la RDC, ya se había recuperado y fue dado de alta esta misma jornada.

La Organización Mundial de la Salud estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse la ola de casos. Se trata ya de la tercera peor epidemia de ébola de la historia. El actual brote tan solo está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios; y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.



