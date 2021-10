Reportan caída mundial de Facebook, WhatsApp e Instagram

Facebook, Instagram y WhatsApp reportan, la mañana de este lunes, una caída mundial.

Cientos de usuarios y prensa internacional informaron sobre la imposibilidad para ingresar a las plataformas. En Costa Rica, el problema se comenzó a presentar minutos después de las 9:30 a. m.

Grandes medios de comunicación internacionales también han publicado al respecto.

Por su parte, Facebook, mediante su cuenta de Twitter, confirmó la caída, pidió disculpas y aseguró que intentan arreglar el problema lo más pronto posible.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.