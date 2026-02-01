Reportan 125 muertes por ataques de separatistas en Pakistán

Al menos 18 civiles y 15 agentes de las fuerzas de seguridad murieron en ataques "coordinados" de separatistas de Baluchistán en distintos puntos del suroeste de Pakistán, indicaron las autoridades el sábado (31.01.2026).

También reportaron la muerte de 92 militantes, incluidos "tres atacantes suicidas".

Desde hace décadas, Pakistán combate a una rebelión separatista en Baluchistán, una empobrecida región fronteriza con Irán y Afganistán y cuyo subsuelo esconde abundantes minerales e hidrocarburos.

La vocería de las fuerzas armadas (ISPR) dijo en un comunicado que se habían producido ataques en varios lugares, incluida la capital provincial, Quetta, y Gwadar.

"Dieciocho civiles inocentes" y 15 miembros de las fuerzas de seguridad murieron, señaló en un comunicado, en el que reportó 92 militantes separatistas fallecidos.

ELB reivindica asaltos armados y ataques suicidas

El Ejército de Liberación de Baluchistán, el grupo separatista más activo en la provincia, reivindicó los ataques en un comunicado.

El grupo dijo haber atacado instalaciones militares, y a funcionarios de policía y de la administración civil, por medio de asaltos armados y ataques suicidas. Igualmente bloquearon carreteras para ralentizar la respuesta de las fuerzas de seguridad.

La ofensiva se produjo al día siguiente de que el ejército de Pakistán anunciara haber matado a 41 rebeldes de Baluchistán.

Una fuente militar en la capital, Islamabad, confirmó los ataques y dijo que fueron "coordinados pero ejecutados mediocremente" por la "mala planificación" de los rebeldes.

El primer ministro Shehbaz Sharif elogió a las fuerzas de seguridad y prometió "continuar la guerra contra el terrorismo hasta su completa erradicación".

En los últimos años, los separatistas de Baluchistán han intensificado sus ataques a paquistaníes oriundos de otras provincias, que trabajan en la región. También han atacado a empresas energéticas extranjeras.

