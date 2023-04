Repartidores de plataformas obtienen nuevo salario mínimo en Francia

20 de abril de 2023, 11:06 AM

Las plataformas de reparto, como Uber Eats o Deliveroo, firmaron este jueves un acuerdo para garantizar un salario mínimo por hora con los representantes de los repartidores en Francia, según el sindicato FNAE.



"En el futuro será imposible (...) que un repartidor pueda ganar menos de 11,75 euros (unos 12,89 dólares) por hora de trabajo efectivo", indicó en un comunicado Grégoire Leclercq, presidente de la FNAE, que firmó el acuerdo.



Actualmente, el sueldo mínimo por hora francés es de 11,27 euros (unos 12,36 dólares) previo pago de impuestos y contribuciones sociales, por lo que el salario de los repartidores será ligeramente superior.



El acuerdo, que se aplica a todas las plataformas ya existentes y futuras, "es una victoria inmediata para los repartidores, de los que al menos el 20% están por debajo de este umbral" salarial, añadió.



Otro sindicato de trabajadores autónomos, Union-Indépendante, dijo que consultará a los repartidores sobre esta garantía.



En enero se firmó un acuerdo histórico para los conductores de VTC, que fijó un ingreso mínimo de 7,65 euros (8,39 dólares) por trayecto.



Los sindicatos y las plataformas lograron otro para regular cómo se pueden romper los contratos con los repartidores y evitar los despidos arbitrarios.



Estos avances se inscriben en una campaña contra la "uberización", después de que los sindicatos se quejasen durante años de las condiciones precarias y de explotación que sufren los repartidores.



La plataforma de reparto británica Deliveroo fue condenada el año pasado a pagar una multa de 375.000 euros (405.000 dólares) por "trabajo irregular", al presentar a sus repartidores como autónomos y no como asalariados, y no pagar por ende millones de euros en impuestos al Estado.



La empresa también fue condenada en septiembre a pagar 9,7 millones de euros (10,6 millones de dólares) de cotizaciones sociales no abonadas. Deliveroo apeló esta decisión.