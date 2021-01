Renuncia el secretario de Seguridad Interior de EEUU

El secretario interino del Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos, Chad Wolf, anunció el lunes su renuncia efectiva a partir de la medianoche, en medio de crecientes preocupaciones por actos de violencia durante la juramentación del presidente electo, Joe Biden, la próxima semana.



"Me entristece dar este paso porque tenía la intención de servir hasta el final de este gobierno", dijo Wolf en un memorando interno al que accedió AFP.



"Desafortunadamente, esta acción está justificada por eventos recientes, incluidos los fallos judiciales en curso y sin mérito con respecto a la validez de mi autoridad como secretario interino", añadió.



Wolf, cuya cartera está a cargo de la seguridad en los actos del 20 de enero, es el último miembro del gabinete en dimitir tras la toma del Capitolio por parte de seguidores de Trump el miércoles pasado, luego de las secretarias de Educación, Betsy DeVos, y de Transporte, Elaine Chao.



Al comunicar su dimisión a los funcionarios del DHS, este republicano de 45 años, muy leal a Trump, no mencionó explícitamente el asalto a la sede del Congreso el miércoles, que dejó cinco muertos.



Pero el jueves había emitido una declaración considerando "trágico y repugnante" lo ocurrido e instando el presidente a "condenar enérgicamente" la violencia.



Wolf encabeza desde noviembre de 2019 de manera interina el DHS, creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para coordinar mejor la política de seguridad y migración del país, y se ha visto involucrado en litigios por medidas migratorias de la administración Trump.



Trump lo había nominado oficialmente para el cargo a fines de agosto de 2020, pero el Senado nunca votó para confirmarlo. Por lo tanto, la justicia estimó recientemente que no es legítimo y ha invalidado sus decisiones.



Al instalarse el nuevo Congreso el 3 de enero, Trump volvió a presentar la candidatura de Wolf al Senado, que debe confirmar a los miembros del gabinete, pero la retiró horas después de las críticas de Wolf a la asonada al Capitolio.



Pete Gaynor, el titular de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), asumiría el cargo de secretario interino, dijo Wolf en su misiva.



La renuncia de Wolf tiene lugar un día antes de que Trump viaje a la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Alamo, Texas, para inspeccionar el muro fronterizo erigido.



Normalmente, Wolf acompañaría al presidente en ese viaje.



El 5 de enero, Wolf anunció en un comunicado la finalización de 450 millas (724 kilómetros) de muro bajo el mandato de Trump.



"El presidente Trump asumió el cargo con la promesa de construir el muro y asegurar nuestra frontera sur, una promesa que ha cumplido", dijo.