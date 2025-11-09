Renuncia director general de BBC tras críticas por edición de documental sobre Trump

Hannah McKay - WPA Pool/Getty Images Tim Davie dio a conocer su decisión el domingo.

Tim Davie, director general de la BBC, y la responsable de la división de noticias de la corporación británica, Deborah Turness, anunciaron la renuncia a sus cargos este domingo.

La medida la dieron a conocer tras las críticas que generó un documental sobre Donald Trump del programa Panorama.

Un reportaje periodístico sugirió que el documental había engañado a los espectadores al editar un discurso del presidente de Estados Unidos.

El periódico británico The Telegraph publicó detalles de un documento interno de la BBC filtrado que sugiere que el programa editó dos partes del discurso de Trump juntas para que pareciera que el líder alentaba explícitamente a los disturbios en el Capitolio de enero de 2021.

El memorando filtrado provino de Michael Prescott, un exasesor externo independiente del comité de estándares editoriales de la BBC, quien dejó el cargo en junio.

Prescott expresó su preocupación por el documental "Trump: A Second Chance?" (Trump: ¿Una segunda oportunidad?) que transmitió la cadena el año pasado y fue realizado para la BBC por la productora independiente October Films Ltd.

Hacia una transición

"Quería hacerles saber que he decidido dejar la BBC después de 20 años. Esta es mi decisión, y sigo muy agradecido con el Presidente (de la junta de la BBC) y la Junta por su apoyo inquebrantable y unánime durante todo mi mandato, incluso en los últimos días", indicó Davie.

El exdirector de la BBC indicó que estaba trabajando para ayudar a que haya "una transición ordenada a un sucesor en los próximos meses".

"En estos tiempos cada vez más polarizados, la BBC tiene un valor único y le habla a lo mejor de nosotros. Ayuda a hacer del Reino Unido un lugar especial; abrumadoramente amable, tolerante y curioso. Como todas las organizaciones públicas, la BBC no es perfecta, y siempre debemos ser abiertos, transparentes y responsables. Si bien no es la única razón, el debate actual en torno a BBC News ha contribuido comprensiblemente a mi decisión".

"En general, la BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, tengo que asumir la responsabilidad final", concluyó Davie.

Getty Images Deborah Turness había comunicado su dimisión a sus jefes el sábado.

Por su parte, Deborah Turness reconoció que "la continua polémica en torno al programa Panorama sobre el presidente Trump ha llegado a un punto en el que está perjudicando a la BBC, una institución que aprecio mucho".

"Si bien se han cometido errores, quiero dejar absolutamente claro que las recientes acusaciones de parcialidad institucional de BBC News son falsas", añadió.

La irónica respuesta de la Casa Blanca

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó dos palabras en X en respuesta a la dimisión de Tim Davie y Deborah Turness.

Compartió dos capturas de pantalla de artículos de prensa, una junto a la otra: en la primera escribió "Shot" sobre un titular de The Telegraph que rezaba "Trump declara la guerra a la 'BBC de noticias falsas'"; en la segunda escribió "Chaser" sobre una nota de BBC News que anuncia la dimisión de Tim Davie.

La expresión "shot and chaser" se usa en inglés para aludir con ironía a dos hechos consecutivos que se complementan o se encadenan, como una causa y su consecuencia.

El término viene de la jerga de bares, donde un trago de licor (shot) se acompaña de otra bebida (chaser) para suavizarlo.

Leavitt sugirió así que, tras el ataque de Trump a la BBC, llegó la renuncia de su director general.

A comienzos de esta semana, Leavitt había calificado a la BBC como un medio "100 % noticias falsas" por el citado documental de Panorama.

Cómo fue la edición del documental

Getty Images El documental habría vinculado expresiones de Trump en momentos diferentes durante un mismo discurso.

La dimisión de Tim Davie y Deborah Turness se produce después de que The Telegraph citara en un artículo un memorándum interno filtrado de la BBC.

Este memorándum sugiere que el programa Panorama editó un discurso de Donald Trump para que pareciera que éste alentaba explícitamente los disturbios del Capitolio de enero de 2021.

El contenido editado se incluyó en el documental "Trump: ¿Una segunda oportunidad?", emitido el año pasado y producido para la BBC por la productora independiente October Films Ltd.

En su discurso en Washington D.C. el 6 de enero de 2021, Trump afirmó: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas".

Sin embargo, en la edición de Panorama se le observa diciendo: "Vamos a marchar hacia el Capitolio... y estaré allí con vosotros. Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas".

Las dos secciones del discurso que se editaron juntas estaban, en realidad, separadas más de 50 minutos.

El comentario "lucharemos con todas nuestras fuerzas" se extrajo de una sección donde Trump hablaba de la "corrupción" de las elecciones estadounidenses.

En total, utilizó las palabras "luchar" o "luchando" 20 veces en el discurso.



