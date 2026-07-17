Internacional
Reino Unido reporta ataque a petrolero en el estrecho de Ormuz
Un petrolero fue impactado por un "proyectil desconocido" frente a la costa de Omán, según la agencia marítima británica.
Un petrolero fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán, informó este viernes la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, en un contexto de intercambio de fuego entre Irán y Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz.
"Un petrolero ha reportado haber sido impactado por un proyectil desconocido, lo que causó daños estructurales leves en el costado de babor", señaló la organización británica en un comunicado, indicando que el incidente ocurrió durante la noche y que toda la tripulación se encuentra a salvo y contabilizada.