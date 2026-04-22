Reino Unido marca precedente mundial con prohibición de cigarrillos y vapeadores a nacidos a partir de 2009

Los parlamentarios británicos aprobaron un proyecto de ley "histórico" para prohibir a los menores de 17 años comprar cigarrillos y vapeadores durante toda su vida.

La Ley de Tabaco y Vapeadores busca impedir que cualquier persona nacida desde el 1 de enero de 2009 (actualmente con 17 años) comience a fumar.

El ministro de Salud, Wes Streeting, calificó el hecho de "momento histórico para la salud de la nación" que conducirá a "la primera generación libre de humo, protegida de por vida de la adicción y el daño".

Una vez que reciba la sanción real y se convierta en ley, la normativa le dará al gobierno poderes para extender la prohibición en espacios interiores a exteriores, como parques infantiles y zonas situadas cerca de escuelas y hospitales.

También le dará a las autoridades nuevos poderes para restringir los sabores y el empaquetado de los vapeadores, así como prohibir su consumo en lugares donde fumar ya esté prohibido.

El proyecto de ley es parte de una serie de medidas para reforzar las medidas de salud preventiva y aliviar la presión a largo plazo sobre el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido, financiado por el Estado.

Hazel Cheeseman, directora de la organización benéfica de salud pública Action on Smoking and Health (ASH), dijo a la emisora LBC que la iniciativa es "un punto de inflexión decisivo para la salud pública".

El gobierno laborista introdujo en junio del año pasado una prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos desechables, baratos y de empaques coloridos que los hicieron muy populares entre los jóvenes.

En 2022, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en promulgar una ley de este tipo contra el tabaquismo, prohibiendo la venta de cigarrillos a las personas nacidas después de 2008, pero una coalición conservadora recién elegida derogó la ley en noviembre de 2023, menos de un año después.

En Reino Unido, fumar causa unas 75.000 muertes al año y es responsable de aproximadamente una cuarta parte de todas las muertes, según el NHS.