Reino Unido devolverá a China sus únicos pandas tras 12 años sin procrear

Edimburgo, Reino Unido | Tras años intentado sin éxito obtener un cachorro, el zoo de Edimburgo anunció el miércoles que enviará de vuelta a China en 2023 a su pareja de pandas gigantes, los únicos presentes en todo el Reino Unido.



La Real Sociedad Zoológica de Escocia (RZSS) informó de que planea dar a Yang Guang y Tian Tian una "despedida gigante" en el zoológico antes de su partida este año.



"Como únicos pandas gigantes del Reino Unido, han sido increíblemente populares entre los visitantes, lo que ha contribuido a conectar a millones de personas con la naturaleza, así como a recaudar fondos vitales para la conservación de la vida salvaje", declaró el director ejecutivo de la RZSS, David Field.



La pareja de pandas llegó a Edimburgo en diciembre de 2011 en el marco de un acuerdo de préstamo de 10 años con la asociación china para la conservación de la vida salvaje.



Pero pronto quedó claro que no tenían deseos de procrear. Los responsable del zoo incluso intentaron inseminar artificialmente a Tian Tian en 2013 pero sin éxito.



Yang Guang fue posteriormente castrado tras ser tratado de un cáncer testicular.



Los pandas gigantes son conocidos por sus grandes dificultades para procrear en cautividad, ya que pierden interés en aparearse de forma natural o simplemente no saben cómo hacerlo.



Las hembras de panda tienen un único ciclo estral en primavera, durante el cual solo son fértiles entre 24 y 36 horas, según la organización conservacionista Pandas International.



Los intentos de criar pandas en cautividad comenzaron en China en 1955, pero no dieron fruto hasta que en 1963 nació Ming Ming en el zoo de Pekín.



Originarios de la meseta tibetana en el suroeste de China, los pandas gigantes han visto su población mermada por los cazadores furtivos, que los matan por sus pieles, y por la tala ilegal, que daña el crecimiento del bambú, su principal fuente de alimento.



Pandas International calcula que la población de pandas gigantes salvajes es actualmente de 1.864 ejemplares.



Hay unos 600 en cautividad en centros especiales, zoos y parques naturales de todo el mundo.



Según el zoo de Edimburgo, Yang Guang y Tian Tian podrían abandonar la capital escocesa en octubre de 2023, dos años después de que se prorrogara su préstamo.+