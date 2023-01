Regulador aéreo de EE. UU. levanta la suspensión de vuelos internos

11 de enero de 2023, 8:19 AM

Una avería informática obligó este miércoles al regulador de aviación civil de Estados Unidos (FAA) a suspender temporalmente todas las salidas de vuelos domésticos, pero por el momento la Casa Blanca descarta un ciberataque.



A las 09H00 hora del este (14H00 GMT), la FAA levantó la prohibición que impedía despegar a todos aviones e informó en un tuit que "se están reanudando gradualmente" las operaciones en todo el país.



La avería, que comenzó el martes por la noche, afectó a un sistema de información crucial para pilotos y tripulaciones. "Continuamos investigando la causa", aseguró la FAA.



Todos los vuelos domésticos se suspendieron hasta las 09H00 con la excepción de los aeropuertos de Newark Liberty (suburbio del oeste de Nueva York) y Atlanta, donde se reanudaron antes para evitar una fuerte congestión del tráfico.



El presidente Joe Biden dijo haber hablado con el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, pero que por el momento se desconoce el origen de la falla.



"Los aviones pueden seguir aterrizando de forma segura, pero no despegar por el momento", había dicho Biden. Aunque los reguladores "no saben cuál es la causa", esperan tener una idea dentro de unas horas, agregó.



Buttigieg dijo en Twitter que pidió una investigación sobre lo sucedido.



La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó en Twitter que actualmente "no hay señales de que se trate de un ciberataque".



De Baltimore a Otawa