Regresó CR7: Cristiano Ronaldo festejó su gol 962

El portugués está de vuelta y marcó con el Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo. AFP
Por Daniel Jiménez 14 de febrero de 2026, 14:24 PM

El Comandante está de vuelta con el Al-Nassr y de qué forma: Cristiano Ronaldo continúa su cuenta regresiva hacia los 1.000 goles.

Ronaldo dejó atrás los días de protesta que mantenida en el fútbol árabe y volvió este sábado con gol en la victoria del Al-Nassr 0-2 frente a Al-Fateh.

Luego de tres encuentros sin jugar por diferencias públicas con el fondo de inversión saudí, CR7 se hizo sentir en el terreno de juego.

A sus 41 años, el portugués marcó el primer tanto del juego y llegó a la cifra de 962, por lo que ahora está a 38 festejos de los 1.000. 

Cristiano y sus compañeros son segundos con 52 puntos, a una unidad del Al Hilal.

