Reencuentro Real Madrid-Mourinho en repesca de Champions, "déjà vu" para el PSG

Tras no haber podido lograr el pase directo a los octavos de final, varios aspirantes al título europeo, entre ellos el actual campeón ﻿PSG y el Real Madrid﻿, disputan esta semana sus partidos de ida de la eliminatoria de repesca, contra Mónaco y Benfica, respectivamente.

Para el campeón francés, este camino tiene un aire de "déjà vu", luego de que la temporada pasada ya tuviese que pasar por este playoff antes de proclamarse por primera vez campeón continental.

Y como hace un año, su primer rival en cruces será otro representante de la Ligue 1, Mónaco, antes de enfrentarse, en caso de clasificación, a uno de los grandes de Europa, Barcelona o Chelsea (el año pasado fue el Liverpool, al que eliminó).

"No veo a nadie más favorito".

"Vamos a tomar el camino más largo, pero no veo a nadie que sea más favorito que nosotros", dijo convencido el entrenador Luis Enrique al término de la última jornada de la liguilla.

Por la dificultad de los partidos que tuvo que afrontar el PSG en esta fase, Luis Enrique cree que su equipo es el "mejor preparado para las rondas de eliminación directa".

Pero a diferencia de hace un año, cuando el PSG ya tenía el título de la Ligue 1 en el bolsillo, esta temporada tiene la competencia del Lens, líder del campeonato con un punto de ventaja.

Lastrado por las lesiones y la baja forma de algunas de sus estrellas, la temporada del PSG está siendo mucho más irregular: ha perdido ya tres partidos (sólo dos en la pasada temporada en la Ligue 1) y, eliminado de la Copa, ya no podrá repetir el éxito del pasado curso, cuando ganó todos los títulos que disputó (salvo el Mundial de Clubes a final de temporada).

También el Real Madrid conoce lo que es esta eliminatoria previa a los octavos de final y si el año pasado eliminó al Manchester City de Pep Guardiola, en esta ocasión tendrá enfrente a otro viejo conocido, José Mourinho, con el Benfica.

Último precedente negativo.

Si los resultados han mejorado con Álvaro Arbeloa en el banquillo (con tres victorias consecutivas, el equipo blanco se ha metido en la pelea por el título de LaLiga con el Barcelona), el juego del Real Madrid aún deja que desear.

Real Madrid y Benfica ya se enfrentaron en la última jornada de la fase liguilla y el triunfo fue para los portugueses en Lisboa a por 4-2, con un recordado gol de su portero Anatoliy Trubin en el descuento que clasificó a los lisboetas para este play off.

"Espero que no se repita la historia. Vamos prevenidos de lo que nos espera allí el martes. Es una eliminatoria de 180 minutos. Tenemos que salir a hacer un gran partido y a ganar", advirtió Arbeloa el sábado tras ganar el sábado a la Real Sociedad (4-1).

También el miércoles jugarán la Juventus, que tras su derrota contra el Inter se ha despedido de sus chances de Scudetto, contra el Galatasaray, y el Borussia Dortmund-Atalanta, con los alemanes en gran forma, lo que les ha llevado a recortar puntos con el Bayern en la Bundesliga.

Inter y Atleti favoritos.

Un día después jugarán otros dos equipos de los que aspiran a llegar lejos: un imprevisible Atlético de Madrid, tan capaz de ganar 4-0 al Barcelona en la Copa del Rey como de perder 3-0 este domingo contra el Rayo, que se enfrentará al Brujas, con un rival inglés en el horizonte (Liverpool o Tottenham).

Vigente subcampeón europeo y líder destacado de la Serie A, con una sexta victoria consecutiva el fin de semana ante la Juventus, el Inter chocará contra una de las sorpresas de la Champions, el Bodo/Glimt.

El equipo noruego logró el pase tras un empate en Dortmund y victorias contra Manchester City y Atlético en las últimas tres fechas de la liguilla.

Qarabab-Newcastle y Olympiacos-Bayer Leverkusen completarán estas eliminatorias de acceso a los octavos de final de la Champions, una ronda en la que ya esperan los ocho primeros clasificados de la liguilla.

.Programa de los partidos de ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones:

-Martes:

Galatasaray - Juventus

Benfica - Real Madrid

Mónaco - Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund - Atalanta

-Miércoles:

Qarabag - Newcastle

FC Brujas - Atlético de Madrid

Bodo/Glimt - Inter

Olympiacos - Bayer Leverkusen



