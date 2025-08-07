Redada "Caballo de Troya" contra inmigrantes en Los Ángeles

Agentes de control de inmigración de Estados Unidos detuvieron el miércoles (06.08.2025) a más de una docena de personas en Los Ángeles, en una redada denominada "Caballo de Troya" y realizada a pesar de una restricción judicial.

El operativo en Westlake, un barrio de Los Ángeles, se llevó a cabo aunque una corte federal ordenó en julio el cese de las "patrullas itinerantes" realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte del plan del presidente Donald Trump para deportar a miles de inmigrantes indocumentados.

La redada, en la que agentes de la patrulla fronteriza salieron de la parte trasera de un camión de mudanzas alquilado, fue filmada por periodistas de Fox News que acompañaban el operativo.

Las imágenes muestran a los efectivos, uno de los cuales lleva un sombrero vaquero, saltando de la parte de atrás de un camión y corriendo en dirección a personas que parecen ser mayoritariamente de origen latino.

Gregory Bovino, jefe de operaciones de la patrulla fronteriza estadounidense en California, compartió el clip, que tituló "Operación Caballo de Troya", en alusión al enorme caballo de madera de la Ilíada.

Fiscal:"no hay santuarios" fuera de nuestro alcance

"Quienes pensaron que el control de inmigración había parado en el sur de California, se equivocaron", escribió en X Bill Essayli, fiscal federal interino para la región central de California.

"La aplicación de la ley federal no es negociable y no hay santuarios fuera del alcance del gobierno federal", afirmó.

Fox News informó que 16 personas fueron detenidas en un estacionamiento de la ferretería Home Depot en Westlake, y muchas de ellas fueron movilizadas a la parte trasera del mismo camión en el que llegaron los efectivos del ICE.

Los estacionamientos de ferreterías como Home Depot usualmente son frecuentados por obreros en busca de trabajos a destajo.

Un hombre que estaba allí dijo al diario Los Ángeles Times que la redada ocurrió antes de las 07H00 (14H00 GMT), cuando un camión identificado como de la empresa de transportes Penske se detuvo en el estacionamiento.

Un chofer dijo en español que buscaba trabajadores de Penske poco antes de que agentes saltaran de la parte de atrás del camión, tras lo cual todos salieron corriendo.