Récord de casos de coronavirus en Tokio, en plenos Juegos Olímpicos

El número de casos diarios de COVID-19 en Tokio superó este miércoles 3.000 por primera vez, mientras varias regiones aledañas examinan la posibilidad de imponer restricciones de emergencia para contener el aumento de las infecciones.



Tokio, bajo estado de emergencia por coronavirus en plenos Juegos Olímpicos, informó de 3.117 casos. La gobernadora Yuriko Koike instó a la población a evitar "salidas innecesarias y no urgentes".



El programa de vacunación comenzó lentamente en Japón, donde poco más del 25% de la población ha recibido las dos dosis.



"Quiero que los jóvenes se vacunen. El comportamiento de los jóvenes es esencial. Les pido por favor que colaboren", dijo Koike.



La pandemia en Japón ha causado muchas menos muertes (unas 15.000) que en otros países pese a haber evitado los confinamientos estrictos.



El estado de emergencia vigente en Tokio restringe el horario de apertura de bares y restaurantes y les prohíbe vender alcohol. Los expertos advierten de una relajación en su cumplimiento y de un aumento de casos entre los jóvenes.



El número de casos también sube en otros lugares. Tres regiones que rodean Tokio -Chiba, Saitama y Kanagawa- están considerando medidas de emergencia.



Entre tanto persiste el temor de que los Juegos Olímpicos generen infecciones pese a que los participantes están sometidos a restricciones, como tests frecuentes y limitaciones en sus desplazamientos.



Un total de 124.358 tests de atletas olímpicos y sus equipos efectuados este mes revelaron solo 22 casos positivos confirmados, según los organizadores de Tokio 2020. La cifra no incluye las pruebas en los aeropuertos.



El portavoz gubernamental Katsunobu Kato pidió a los japoneses que eviten las reuniones y beber en grupos, y les sugirió que sigan "los Juegos Olímpicos desde casa".



Los fans tienen prohibida la entrada en casi todas las sedes olímpicas pero mucho siguen las competiciones fuera de sus domicilios.



Un habitante de Tokio, Takahiko Nimomoya, está preocupado. "Creo que el gobierno no se está dando cuenta de la gravedad de la situación", declaró a la AFP este hombre de 55 años. "Solo se centran en los Juegos Olímpicos".