Recibimiento de gala a Benzema en Arabia Saudita

"Me gusta la ambición y el carácter de los fans. Por eso he elegido este club. Los aficionados de Arabia Saudita son acogedores. He tenido la suerte de jugar partidos aquí (...) He visto, en los últimos días, mucha locura. Me ha emocionado. Espero devolver este afecto en el campo", añadió antes decenas de periodistas.