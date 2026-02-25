Real Madrid y Vinícius terminan el trabajo ante el Benfica

El Real Madrid llevó a término la labor iniciada en Lisboa (victoria 1-0 en la ida) y con otro triunfo, por 2-1 ante el Benfica en su estadio Santiago Bernabéu, selló este miércoles su boleto a los octavos de final de la Liga de Campeones europea.

Fue con susto incluido, ya que las Águilas llegaron a igualar provisionalmente la eliminatoria al adelantarse en el 14' con un tanto de Rafa Silva, antes de que el francés Aurélien Tchouaméni (16') y el brasileño Vinícius Jr (80') dieran la vuelta al marcador.

El Benfica había sido precisamente el club que había enviado al Real Madrid a este playoff al ganarle 4-2 en la última jornada de la fase regular, un resultado logrado en un final de infarto y que permitió a los lusos alcanzar igualmente esta eliminatoria, que hace las veces en la práctica de unos dieciseisavos de final.

El azar había emparejado a ambos equipos después de la octava y última jornada, y en la ida de este cruce decidió un tanto de Vinícius, que denunció en este partido insultos de carácter racista del argentino Gianluca Prestianni, suspendido provisionalmente para este choque de vuelta en la capital española.

Gracias a esta nueva victoria, el Real Madrid estará en el sorteo del viernes, donde conocerá la identidad de su próximo adversario, que será el Manchester City inglés o bien otra formación de Lisboa, el Sporting.

La victoria y la clasificación consiguen también apagar el conato de incendio de los últimos días en la "Casa Blanca", después de la derrota 2-1 del sábado ante Osasuna, que le hizo ceder el liderato de la Liga española en favor de su gran enemigo histórico, el FC Barcelona.

PSG sufre ante el Mónaco pero sobrevive en la Champions.



Con sufrimiento y casi con fórceps, el Paris Saint-Germain sacó adelante su eliminatoria de playoff de la Liga de Campeones europea, torneo del que es el defensor del título, tras empatar 2-2 ante el Mónaco.



En este pulso 100% Ligue 1, el equipo del Principado ha hecho sudar al todopoderoso PSG, ante el que se adelantó 2-0 en la ida antes de que el equipo de la capital se impusiera 3-2, y en la vuelta los monegascos marcaron primero, gracias al volante ofensivo Maghnes Akliouche (45').



La eliminatoria estuvo equilibrada provisionalmente hasta casi la hora de partido, donde hubo un giro de guión: Mamadou Coulibaly fue expulsado en el 58', después de ver dos tarjetas amarillas en un margen de tres minutos.



El empate parisino llegó casi a continuación, cuando Vitinha sacó una falta hacia la derecha, hacia Desiré Doué, que envió un centro que el brasileño Marquinhos (60') empujó con la punta de su bota izquierda a la red de los visitantes.









