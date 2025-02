Real Madrid y Atlético empatan condicionados por las rojas a Bellingham y Barrios

El líder Real Madrid dejó escapar la victoria al empatar 1-1 este sábado ante el Osasuna (7º) tras la expulsión del inglés Jude Bellingham, pero el Atlético tampoco pasó de la igualada 1-1 frente al Celta (12º), también condicionado por la roja a Pablo Barrios, y desaprovechó así la oportunidad de arrebatarle el primer puesto de LaLiga.

El equipo blanco, que lleva tres encuentros seguidos sin ganar el campeonato español, cuenta con 51 puntos, uno más que el conjunto colchonero; sin embargo, el Barcelona, que tiene 48 unidades, podría subir hasta lo más alto si gana el lunes al Rayo Vallecano (6º) en Montjuic.

En Pamplona, el francés Kylian Mbappé (15) adelantó al equipo 'merengue', pero el croata Ante Budimir puso la igualada final al transformar un penal (58).

En una incursión de Fede Valverde hasta la línea de fondo, el uruguayo centró raso para conectar con el astro galo, que batió en carrera al arquero Sergio Herrera.

Los de Carlo Ancelotti continuaron creando peligro, incluso el brasileño Vincius perdonó el segundo tanto. Sin embargo, en el 39 de juego, el árbitro José Munuera Montero sacó la roja directa a Bellingham supuestamente por haberle insultado durante una conversación.

"Fuck off".

Según Movistar+, Bellingham espetó a Munuera: "I’m talking to you with respect, fuck off" (Estoy hablando contigo con respeto, jódete o vete a la mierda"). Según los medios españoles, en caso de tipificarse como insulto las palabras de Bellingham, este se enfrenta a una posible sanción de entre cuatro y doce partidos.

"La traducción en español de 'fuck off' no 'fuck you' es no me jodas, no merece la expulsión", declaró Ancelotti en rueda de prensa, antes de subrayar que cree que hubo jugadas que el VAR tuvo que haber revisado a favor del Real Madrid, en concreto una supuesta mano en el área.

"Creo que hay un problema en el sentido de que en los últimos tres partidos, algo ha pasado que obviamente no tenía que pasar, ha pasado, lo que podemos es seguir jugando, luchando", prosiguió el técnico italiano sobre la situación del arbitraje, que insistió en que el colegiado, "nervioso", malinterpretó lo que dijo Bellingham.

Esta polémica llega después de que el Real Madrid enviara el 3 de febrero una carta a la federación española criticando duramente el sistema arbitral al que llegó a tildar de "corrupto", tras un polémico arbitraje en la derrota del equipo merengue ante el Espanyol (1-0).

Tras la reanudación, Osasuna buscó el empate aprovechando la superioridad numérica, y al final llegó mediante una pena máxima después de que Budimir recibiera un pisotón del francés Eduardo Camavinga. El propio jugador croata disparó desde los once metros a la izquierda para engañar completamente al belga.

Sin Barrios por roja.

En el Metropolitano, el veterano Iago Iaspas (68) superó al esloveno Jan Oblak de penal, pero un magnífico gol del noruego Alexander Sorloth (81) igualó en el último tramo un choque marcado por la roja directa a Pablo Barrios en el minuto 7 de juego.

Una fuerte entrada del canterano, que llegó a clavar los tacos en la rodilla de Pablo Durán, puso el partido de cara para el conjunto vigués. El colegiado sacó primero la amarilla, pero el VAR llamó al árbitro, quien cambió de decisión y amonestó al jugador con la roja directa.

En la segunda parte, un pisotón de Robin Le Normand a Borja Iglesias provocó la pena máxima, que Aspas lanzó magistralmente engañando a Oblak.

Pero, cuando parecía más cerca la victoria para los visitantes, el uruguayo José María Giménez envió un balón desde su campo a Sorloth, que sacó el martillo de 'Thor' para perforar la red y levantar el ánimo de una grada que soñaba con volver a ver a su equipo en lo más alto de la tabla.

"Para el fútbol es bonito que haya una Liga así, queríamos ganar el partido y hacer bueno el punto en el Bernabéu. Hay que seguir, y tal y como se dio el partido, el empate no es malo", declaró Koke al final del encuentro.