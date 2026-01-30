Real Madrid se reencontrará con el Benfica de Mourinho en el playoff de Champions

Nyon, Suiza | El sorteo del playoff de repesca de la Liga de Campeones europea deparó este viernes un duelo especialmente atractivo: el Real Madrid tendrá que volver a medirse con el Benfica de su exentrenador José Mourinho, con el que cayó este miércoles en la última jornada.

Esa derrota 4-2 en Lisboa impidió al Real Madrid clasificarse directamente a octavos y lo obligó a jugar este playoff, que el Benfica alcanzó de manera apoteósica gracias a un tanto del arquero Anatoliy Trubin en el 90+8, que permitió a las Águilas subir por la diferencia de goles del 25.º al 24.º lugar en la clasificación y evitar in extremis la eliminación.

El nuevo enfrentamiento entre estos dos clubes históricos del fútbol europeo permitirá a los merengues buscar revancha después de un partido que volvió a incendiar los ánimos alrededor del club, provocando incluso un enfado público de su estrella Kylian Mbappé.

El futuro del entrenador Álvaro Arbeloa, sustituto a mediados de este mes de Xabi Alonso, podría depender también en gran medida de la andadura del equipo en la Champions League, competición en la que el Real Madrid domina el palmarés con 15 títulos en su historia.

Por la posición final en la clasificación, el Real Madrid sabía que tenía como posibles rivales en el playoff al Benfica o al Bodo/Glimt, una formación noruega situada al norte del Círculo Polar Ártico que finalmente quedó emparejada con el Inter de Milán, vigente subcampeón del torneo.

Con sabor a Ligue 1

En lo referente al defensor del título, el París Saint-Germain (PSG), el azar deparó un duelo ante un equipo al que conoce muy bien de la liga francesa: el Mónaco.

El equipo del Principado atraviesa una pésima racha de resultados, pero el 29 de noviembre fue capaz de ganar 1-0 al conjunto de la capital francesa en su duelo en la Ligue 1.

El PSG había llegado a la última jornada de la fase de liguilla dependiendo de sí mismo para acabar en el Top 8 clasificatorio, pero no pasó del empate 1-1 en casa ante el Newcastle y cayó al undécimo lugar.

Los otros duelos de este playoff serán Qarabag-Newcastle, Galatasaray-Juventus, Brujas-Atlético de Madrid, Borussia Dortmund-Atalanta y Olympiacos-Bayer Leverkusen.

Los partidos de ida se disputarán entre el 17 y 18 de febrero, y los de vuelta una semana más tarde, el 24 y 25 de febrero.

Los ocho ganadores del playoff se unirán en octavos de final a los ocho primeros clasificados de la recién terminada fase regular de la Liga de Campeones, que obtuvieron boleto automático para la siguiente etapa.

Los octavos en el horizonte

El sorteo del viernes estableció un cuadro de la competición a modo de torneo de tenis y se sabe ya que, en caso de ganar, el PSG tendrá unos octavos explosivos contra el Barcelona de Lamine Yamal o el Chelsea, su verdugo en la final del Mundial de Clubes del año pasado.

La otra alternativa de adversario de octavos para Barça y Chelsea sería menos exigente: el ganador del duelo entre Newcastle y Qarabag.

Por su parte, si el Real Madrid supera al Benfica, se vería en octavos con el Manchester City o con otro equipo lisboeta, el Sporting.

También tuvo lugar este viernes en Nyon el sorteo del playoff de la Europa League.

Lyon, Aston Villa, Oporto, Roma y Betis estuvieron entre los equipos clasificados directamente a octavos, por lo que no tendrán que disputar la repesca.

El que sí deberá jugar ese playoff es el Celta de Vigo, que se medirá al PAOK Salónica griego.