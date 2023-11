Real Madrid se atasca ante el Rayo, Girona líder en solitario

A dos puntos del equipo catalán está el Real Madrid mientras que el Barcelona es tercero a cuatro, tras vencer in extremis a la Real Sociedad (7º) el sábado con un gol de cabeza de Ronald Araujo.

En esta ocasión Jude Bellingham, el prodigio inglés de 20 años que lidera a los blancos en este arranque de temporada -10 goles, máximo realizador del campeonato-, no salvó a su equipo, lastrado por dolores en el hombro izquierdo tras una caída al comienzo del duelo.

El técnico blanco Carlo Ancelotti dio entrada a Rodrygo y Toni Kroos, pero no encontró un revulsivo que salvara el triunfo.

"Lo que nos faltó fue el gol. Merecimos ganar hoy y no lo conseguimos, pero es algo que pasa, hemos también ganado otros partidos que quizás no merecimos ganar. No hay que hacer un drama", dijo el preparador italiano.