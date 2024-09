Real Madrid puede "arreglar bien" la ausencia de Mbappé, dice Ancelotti

El Real Madrid, que el domingo visitará a su vecino Atlético de Madrid en el derbi de la capital española, puede sobreponerse a la ausencia de su astro francés Kylian Mbappé, indisponible durante varias semanas por una lesión muscular, aseguró este sábado su entrenador Carlo Ancelotti.



"Obviamente, sin Mbappé cambia un poco (la manera de jugar del equipo) pero no mucho, porque el año pasado estábamos acostumbrados a jugar sin él", aseguró el técnico blanco en la conferencia de prensa previa al derbi.



"Es una pena que no esté para este partido, pero su ausencia la podemos arreglar bien", añadió el italiano.



El Real Madrid (2º con 17 puntos) visitará el domingo al Atlético (3º con 15 unidades), un duelo importante para no dejar escapar al líder Barcelona (21 puntos), que este sábado visitará a Osasuna en Pamplona para mantener el pleno de triunfos.



Curiosamente, el Atlético, en su feudo del Metropolitano, mismo escenario del derbi del domingo, fue el último equipo que derrotó al Real Madrid en LaLiga española hace algo más de un año.



"Espero un partido complicado, difícil, contra un gran rival. Siempre lo ha sido y mañana no va a cambiar. Siempre es un partido muy competido, luchado y entretenido. Además, los últimos enfrentamientos han sido muy entretenidos y con muchos goles, porque los dos equipos tenemos jugadores de mucha calidad y va a ser un espectáculo", analizó Ancelotti.



El entrenador no solo tiene la baja de Mbappé, sino que tampoco podrá contar con David Alaba, Brahim Diaz ni Dani Ceballos, aunque sí recupera a Eduardo Camavinga, ausente de las canchas desde que se lesionó en un entrenamiento previo a la Supercopa de Europa, el pasado mes de agosto.



"Camavinga está disponible, ha entrenado y recuperado bien. Está en buenas condiciones. Y cuando un jugador está disponible, puede jugar noventa o cero minutos", confirmó Ancelotti.



Interrogado en dos ocasiones sobre la iniciativa de grupos de seguidores del Atlético de acudir al partido con mascarilla para no ser perseguidos por las autoridades en caso de insultar al brasileño Vinícius Junior, el entrenador merengue no quiso contestar.



"Es un tema del cual no tenemos que preocuparnos. No estamos pendientes de eso, para ello hay otros organismos que se preocupan de esto", zanjó.