Real Madrid logra una sufrida victoria ante la Real Sociedad

El Real Madrid sufrió este sábado para imponerse por 2-1 a la Real Sociedad en Anoeta, en la cuarta jornada de LaLiga, y sigue firme en el liderato con pleno de puntos.

El equipo blanco se marchó con dos goles de diferencia al descanso gracias a los tantos de Kylian Mbappé (12') y Arda Güler (44').

Pero, la expulsión del central Dean Huijsen (32') pasó factura al conjunto de Xabi Alonso, antiguo jugador de la Real Sociedad, que vio cómo Mikel Oyarzabal empataba de penal (56).

Pese a la ventaja numérica en el césped, que propició el asedio del cuadro vasco en la segunda mitad, la Real Sociedad no pudo poner las tablas en el marcador y sigue hundida en la clasificación, en la decimoséptima posición, con dos puntos en cuatro partidos.